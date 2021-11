Nel deserto di Atacama è stata trovata una 'miniera d'oro genetica': ecco cos'è

Come fanno le piante nel deserto di Atacama a resistere a queste temperature in uno dei luoghi più aridi della Terra? Gli scienziati cercano da anni di scoprire il segreto... e finalmente pare che ci siano riusciti davvero. In una serie di studi sono stati trovati dei geni che hanno permesso alle piante di prosperare senza acqua piovana.

Questa scoperta apre nuove possibilità per creare delle colture resistenti a climi sempre più secchi. Le precipitazioni annuali nel deserto di Atacama sono di soli 15 millimetri, ma la vita sembra esistere perfino in questo luogo: in particolare troviamo diversi arbusti e piante che sembrano resistere alla perfezione. Lo sapete? Nel deserto di Atacama esiste del vetro non completamente di questo mondo.

Al fronte di ciò, gli esperti hanno raccolto diversi campioni dei vegetali e hanno esaminato la loro composizione. Alcune piante sembrano aver sviluppato dei batteri simbionti vicino alle loro radici che ottimizzano l'assunzione di azoto, un nutriente fondamentale per la crescita delle piante che sembra essere gravemente carente in questo luogo.

Successivamente sono stati confrontati i vegetali del deserto ad altre specie non adattate per vivere in queste zone ma geneticamente simili, in poche parole i loro "gemelli". Sono stati individuati 265 geni la cui sequenza proteica potrebbe essere stata "scelta" da milioni di anni di vita nel duro deserto di Atacama. Stiamo parlando di geni legati alla fotosintesi, all'elevata radiazione e perfino nella regolazione dello stress, del sale e degli ioni metallici (potreste non crederci, ma questo deserto una volta era fertile grazie alle feci di uccello).

"Le regioni di tutto il mondo stanno diventando sempre più aride, con fattori come siccità, temperature estreme e sale nell'acqua e nel suolo che rappresentano una minaccia significativa per la produzione alimentare globale", ha dichiarato infine Rodrigo Gutiérrez, professore nel Dipartimento di Genetica Molecolare e Microbiologia presso la Pontificia Universidad Católica de Chile, che paragona i risultati alla scoperta di una "miniera d'oro genetica".