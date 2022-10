Avete mai visto un deserto pieno di fiori? Scopriamo il segreto del 'Desierto Florido'

Può il luogo più arido della Terra essere anche una spettacolare distesa di delicati fiori? Contrariamente a quanto si possa immaginare, nel deserto di Atacama è possibile. 1600 km di terreno riarso che non ha mai visto precipitazioni da quando sono state installate le stazioni meteorologiche. Eppure, è tutt'altro che privo di vita, anzi.

Vi crescono infatti molte specie che non si trovano da nessun'altra parte, adattate perfettamente alle condizioni estreme dell'ambiente che le ospita. Un vero miracolo della natura e della sua capacità di resilienza.

E all'incirca ogni 5-10 anni, da settembre a novembre, l'Atacama ospita uno degli ecosistemi più incredibili del mondo naturale: il "desierto florido" (letteralmente "deserto fiorito"). Infiorescenze di massa che attirano spesso l'attenzione dei media e dei curiosi di tutto il mondo.

Ma com'è possibile tutto ciò? Quali meccanismi fisiologici ed evolutivi consentono la grande varietà di forme, colori e modelli di fiori presenti durante il particolare evento?

Per rispondere a questi interrogativi, uno recente studio pubblicato sulle pagine di Frontiers in Ecology and Evolution ha svolto ricerche approfondite anche riguardo al ruolo degli impollinatori (specialmente imenotteri come vespe ed api).

Il Dr. Jaime Martínez-Harms, ricercatore presso l'Istituto di ricerca agricola di La Cruz, in Cile e primo autore dello studio, ha affermato: "Il nostro obiettivo è stato quello di far luce sui meccanismi ecologici ed evolutivi che causano la diversità biologica in ambienti estremi come nel deserto di Atacama".

"Possiamo vedere come i "fiori della zampa" (o Cistanthe longiscapa), una specie rappresentativa proprio del deserto di Atacama, sono molto variabili nel colore e nei modelli. Questa variabilità probabilmente deriva da una serie di diversi pigmenti, chiamati betalaine, presenti nei petali dei fiori", ha aggiunto.

Probabilmente, questa diversità visiva dei fiori è dovuta principalmente alle differenze tra i diversi pigmenti naturali di betalaine. Infatti, quelli gialli, arancioni e viola sono un tratto tipico dell'ordine vegetale dei Caryophyllales, a cui appartengono proprio i fiori presenti nel deserto di Atacama.

Inoltre, questi particolari composti, non solo danno colore ai fiori, ma proteggono anche dalla siccità, dai danni legati all'alta salinità ed a quelli conseguenti ai radicali reattivi allo stress ambientale; tutte caratteristiche altamente benefiche nei deserti.

Il Dott. Martínez-Harms ha inoltre spiegato: "La grande variazione nel colore dei fiori, all'interno delle Cistanthe longiscapa, può essere anche spiegata dal fatto che diverse specie di insetti impollinatori, attraverso la loro preferenza per particolari tonalità e motivi, potrebbero far sì che queste varianti vengano isolate in modo riproduttivo da altri individui della stessa specie vegetale. Un processo che potrebbe portare anche all'origine di nuove razze o specie".

Quel che è certo è che, anche se gli umani fanno di tutto per danneggiare la natura, lei riuscirà sempre a trovare il modo di far sopravvivere i suoi ecosistemi. A proposito di strani "fenomeni" naturali, sapete cosa sono i Cerchi delle Fate? Il segreto della loro origine è stato studiato per oltre 50 anni.

Crediti: Joselyn Anfossi Mardones from Chiguayante, Chile/Wikimedia Commons, CC BY,

Pato Novoa from Valparaíso, Chile/Wikimedia Commons, CC BY