Il deserto del Gobi nasconde un misterioso batterio 'energetico'

Nel 2014 è stato scoperto un misterioso batterio nelle acque del lago Tian E Hu (il lago dei cigni) nel deserto del Gobi. Il nuovo organismo, che appartiene ad un rara famiglia di batteri chiamati Gemmatimonas, aveva la peculiarità di contenere al suo interno della "batterioclorofilla", uno pigmento collegato alla clorofilla contenuta nelle piante.

L'analisi del suo genoma, effettuato con la collaborazione di un team internazionale di scienziati europei, ha suggerito come questo nuovo batterio possa condurre una primitiva forma di fotosintesi.

Il dott. Pu Qian, autore principale dello studio, ha affermato: "Questa ricerca strutturale e funzionale ha implicazioni estremamente interessanti, poiché mostra che la Gemmatimonas phototrophica (questo il suo nome scientifico) si è evoluta in modo indipendente con una propria architettura compatta, robusta ed altamente efficace per la raccolta e l'immagazzinamento dell'energia solare".

Nel loro studio, pubblicato su Science Advances, il team ha spiegato che per dimostrare come questo enigmatico organismo sia davvero capace di raccogliere energia luminosa, abbiano dovuto usare la criomicroscopia elettronica in ben quattro diversi laboratori.

La prima fase è avvenuta presso l'Università di Basilea, dove hanno ottenuto una mappa di proiezione del complesso, in seguito, i dati sono stati raccolti presso l'eBIC (Electron Bio-Imaging Center) della Diamond Light Source nel Regno Unito, per ottenere una struttura funzionale. Quindi, una terza fase di raccolta dati è stata effettuata presso il CEITECH in Repubblica Ceca.

Alla fine, grazie alla combinazione dei primi due set di dati che hanno prodotto un modello base, ed alla raccolta dati finale eseguita presso il Thermo Fisher Scientific, si è riusciti ad ottenere la struttura completa.

Una struttura molto dettagliata del complesso di fotosintesi, con 178 pigmenti legati a più di 80 subunità proteiche che, adibite alla raccolta della luce, sono disposte in due anelli concentrici attorno al centro di reazione che converte l'energia luminosa assorbita in carica elettrica.

Il dott. Michal Koblizek, dell'Institute of Microbiology in Repubblica Ceca, ha affermato entusiasta: "L'architettura del complesso è estremamente elegante. Un vero capolavoro della natura. Non solo ha una buona stabilità strutturale, ma anche una grande efficienza di raccolta energetica."

Quello degli schizomiceti è un regno che affascina da sempre non solo la comunità scientifica, in un'altra occasione infatti vi avevamo parlato della possibilità che i batteri potrebbero avere capacità di predire il futuro, o della loro capacità di sopravvivere 100 mila anni senza cibo. Dei microrganismi davvero notevoli.