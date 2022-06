Nel deserto israeliano, gli archeologi trovano una delle moschee più antiche conosciute

Gli archeologi nel deserto israeliano del Negev hanno portato alla luce una moschea di 1.200 anni, una delle più antiche mai scoperte al mondo. Abbastanza grande da contenere alcune dozzine di fedeli, la struttura è di forma quadrata, con una piccola nicchia semicircolare nella parete a sud di fronte alla Mecca, secondo l’Agence France-Presse.

Situata in quella che oggi è la città beduina di Rahat, la moschea è stata scoperta durante gli scavi prima della prevista costruzione, riferisce Amanda Borschel-Dan del Times of Israel. Per determinare l'età della moschea, gli archeologi si sono rivolti alle numerose ceramiche trovate anche nel sito, che risalgono al VII e all'VIII secolo.

Nel 2019, un'altra moschea della stessa epoca è stata scoperta a circa un miglio di distanza. Quella moschea, tuttavia, non conteneva manufatti. Entrambe le strutture potrebbero aver servito l'insediamento agricolo rurale che esisteva all'epoca, scrive Haaretz 'Ruth Schuster.

Vicino alla moschea appena scoperta ci sono le rovine di una struttura molto diversa: una "magione stranamente magnifica" che potrebbe essere appartenuta a ricchi cristiani bizantini, secondo Haaretz. A circa 10.000 piedi quadrati, aveva pareti affrescate, pavimentazione in pietra e in gesso e stoviglie e cristalleria costose.

La struttura disponeva anche di due forni, di cui uno abbastanza grande. A causa delle sue dimensioni, oltre al fatto che si trovava accanto a una cisterna d'acqua, la direttrice degli scavi Elena Kogan-Zehavi ipotizza che gli abitanti stessero producendo sapone, il che forse spiega la loro ricchezza.

“Israele, secondo gli storici islamici, è una delle aree in cui il sapone veniva prodotto ed esportato in tutto il mondo islamico”, dice ad Haaretz. "La vera ricetta del sapone sarebbe stata tenuta segreta e tramandata di generazione in generazione, e avrebbe reso alcune famiglie molto ricche".

Mentre l'Islam si diffuse intorno al 610 nell'odierna Arabia Saudita, con tutte le simbologie e usanze più note, fu solo nel IX secolo che divenne la religione maggioritaria in Israele. Considerando questa linea temporale, le rare moschee del VII secolo ci aiutano a capire la diffusione dell'Islam, dice Kogan-Zehavi al Times of Israel.

Ecco cosa stanno imparando: "L'Islam è arrivato molto, molto presto nel Negev settentrionale e ha iniziato a vivere accanto all'insediamento cristiano", dice.

I ricercatori affermano che non esistono prove archeologiche di violenza, indicando buone relazioni tra i cristiani bizantini e i primi governanti islamici, riferisce Haaretz. Tuttavia, rimangono molte domande sulla transizione della regione. I cristiani della regione sono diventati musulmani o un commerciante semi-nomade ha portato l'Islam da lontano? La risposta è probabilmente insita in entrambe, dice Kogan-Zehavi.

"Tutte le domande si vedono allo scoperto sul sito", dice al Times of Israel. "Ora è nostro compito cercare di mettere insieme le informazioni per capire cosa è successo".

Tanto per rimanere nello stesso campo semantico, sapevate della storia che Sadam Hussein trascrisse il Corano usando il suo sangue?