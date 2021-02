Nel deserto del Mojave c'è un gigantesco megafono e nessuno sa perché

Di cose strane e bizzarre il mondo ne è pieno. Ad esempio, nel mezzo del deserto del Mojave, una regione desertica della California, situata a un centinaio di miglia a nord-est di Los Angeles, in cima a una collina rocciosa è possibile trovare un gigantesco "megafono" arrugginito fissato a due rocce.

Questa bizzarra costruzione si trova in questo luogo da anni, molto probabilmente decenni. Il cono di metallo è lungo 2,4 metri ed è sicuramente molto ingombrante. Una domanda viene sicuramente in mente: chi lo ha messo in questo posto? E, soprattutto, per quale motivo? La risposta nessuno la sa ufficialmente.

Ovviamente le speculazioni sono state a migliaia, dagli alieni al punto in cui è sepolto un tesoro, una storia molto simile al famoso monolite dello Utah. Una soluzione arriva da Eric Edwards, il fondatore del blog CampsitePhotos: "lo scopo del megafono è intuibile da chiunque ed è collegata ai test sulle armi chimiche. Tali test sono stati condotti in aree segrete e remote del deserto del Mojave negli anni Quaranta e Cinquanta".

Il sito - nel novembre 1943 - venne utilizzato per produrre razzi e armi prima di essere utilizzato per provare i percorsi degli aerei che dovevano sganciare le bombe atomiche. Pertanto, è stato ipotizzato che il "megafono" fosse in realtà una sirena, utilizzata per avvertire il personale di sgomberare un'area prima che fosse condotto un test.

Tuttavia, Sarah Robey, professoressa di storia all'Idaho State University ne dubita. "Le prime versioni della Guerra Fredda hanno quasi sempre una bocca rettangolare, e non assomiglia nemmeno alle sirene dei raid aerei della Seconda Guerra Mondiale", ha detto a How Stuff Works. Insomma, un altro mistero per il mondo dell'internet, si troverà mai una risposta?