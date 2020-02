Il deserto del Sahara, 10mila anni fa, ospitò un luogo ricco di pesci e vita

In uno dei luoghi più caldi del pianeta, tantissimo tempo fa, potrebbe esserci stato un grande oceano blu che avrebbe ospitato diverse creature, secondo uno studio pubblicata sulla rivista PLOS ONE e condotto dal Natural History Museum e dall'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

Il pesce gatto e la tilapia costituiscono molti dei resti animali scoperti nell'ambiente sahariano nel riparo dei Tarakori. Per gran parte dell'Olocene medio e antico (tra i 10.200 e i 4650 anni fa), questa regione era umida, ricca di acqua e di vita, con tanto di insediamenti umani e fauna diversificata, secondo i reperti fossili.

La Tadrart Acacus è un'area montuosa del Sahara, che si trova nel Fezzan, nella parte sud-ovest della Libia. Il sito è famoso per la sua grande collezione di arte rupestre preistorica che è stata ritrovata in caverne e ripari sotto le rocce. Al suo interno, inoltre, sono stati trovati anche resti floreali e faunistici.

I resti di pesci rappresentano quasi l'80% dell'intero ritrovamento complessivo, che ammonta a 17.551 resti faunistici totali (il 19% erano resti di mammiferi). Tutti i pesci e la maggior parte dei ritrovamenti furono classificati come rifiuti alimentari umani, a causa di segni di taglio e tracce di bruciature. Sulla base dei resti, il team ha scoperto che la quantità di pesci è diminuita nel tempo, suggerendo che gli abitanti di Takarkori si concentrarono gradualmente sempre più sulla caccia e sul bestiame.

Gli autori hanno scoperto che la percentuale di tilapia diminuì in modo significativo nel tempo, in favore della crescita del numero di pesci gatto, in grado di sopravvivere nelle acque poco ossigenate e a basso fondale. Questo cambiamento potrebbe essere dovuto al fatto che l'ambiente diventò meno favorevole alla pesca all'aumentare dell'aridità. "Questo studio rivela l'antica rete idrografica del Sahara e la sua interconnessione con il Nilo, fornendo informazioni cruciali sui drammatici cambiamenti climatici che hanno portato alla formazione del più grande deserto caldo del mondo", affermano infine i ricercatori.