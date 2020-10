Il deserto del Sahara potrebbe diventare di nuovo verde? La risposta non è scontata

Il deserto del Sahara una volta era pieno di laghi e di vegetazione, con tantissimi animali che si nutrivano sulle sue sponde. Questo paradiso terrestre - come ben sappiamo - non esiste più, ma potrebbe mai tornare? Risposta semplice: sì. Risposta complessa: continuate a leggere.

L'attuale deserto del Sahara ha avuto all'incirca - tra 14.600 e 5.500 anni fa - quello che oggi è conosciuto come "periodo umido africano" causato dalla rotazione orbitale in costante cambiamento della Terra attorno al suo asse, un modello che si ripete ogni 23.000 anni. In poche parole, il cambiamento dell'area fu causato da variazioni dell'orbita del nostro pianeta attorno al Sole.

Tuttavia, a causa delle emissioni di gas serra causate dall'uomo non è chiaro quando il Sahara, attualmente il deserto caldo più grande del mondo, diventerà di nuovo verde. Circa 8.000 anni fa, l'inclinazione del pianeta iniziò a spostarsi da circa 24,1 gradi all'attuale 23,5 gradi. Pochi gradi che hanno portato una grande differenza; in questo momento, l'emisfero settentrionale è il più vicino al sole durante i mesi invernali. Durante il periodo umido africano, invece, l'emisfero settentrionale era il più vicino al sole durante l'estate.

La fine di questo periodo verde ha richiesto solo 200 anni. Il cambiamento della radiazione solare è stato graduale, ma il paesaggio è cambiato improvvisamente. "È un esempio di cambiamento climatico improvviso su una scala che gli esseri umani noterebbero", afferma Kathleen Johnson, professoressa dell'Università della California.

Quando diventerà di nuovo verde il deserto del Sahara? Dovrebbe verificarsi di nuovo tra circa 10.000 anni da oggi. Ciò che gli scienziati non possono prevedere è come i gas serra influenzeranno questo ciclo climatico naturale.