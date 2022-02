Il design dei Galaxy S22 ricorda 'le curve delle dune del deserto', parola di Samsung

Samsung ha presentato i Galaxy S22, i suoi smartphone top di gamma, solo una decina di giorni fa, perciò la campagna marketing dei device è pienamente in corso. Come parte di questa campagna, Samsung ha raccontato la storia del design dei tre smartphone che compongono la serie Galaxy S22.

La "design story" dei Galaxy S22 è stata pubblicata da Samsung tra gli articoli della Samsung Newsroom, il portale PR e per la stampa gestito dal colosso coreano, perciò, come fa notare GSMArena, occorre separare la componente marketing da quella di pura informazione dell'articolo.

Il testo spiega che Samsung ha in mente da sempre il design dei Galaxy S22, dicendo che "Samsung ha sempre aspirato allo sviluppo di un form factor semplice e piatto che armonizza la tecnologia e il design, senza però esporre i confini tra l'una e l'altro. Con delle linee lisce e morbide che somigliano alla curvatura delle dune del deserto, la moderatezza e la solidità coesistono nel form semplificato della serie Galaxy S".

Inoltre, Samsung parla di un design "senza soluzione di continuità" per gli S22, riferendosi ai colori in cui i device sono disponibili: d'altro canto, l'alloggiamento della fotocamera di Samsung Galaxy S22 è ora della stessa tinta della scocca, e non più di una colorazione diversa, come invece avveniva per i Galaxy S21.

La presentazione dello smartphone top di gamma, invece, spiega che Samsung Galaxy S22 Ultra pesca molti elementi dalla linea Note per il proprio form factor, ottenendo un design "semplice ma robusto", che "minimizza le dimensioni della fotocamera per ottimizzare il design". Inoltre, l'articolo spiega anche che la nuova S Pen ha una latenza ridotta e che il design dello smartphone è stato pensato per adattarsi alla nuova UI sviluppata dal colosso coreano.

Infine, Samsung ha promesso che continuerà a creare esperienze e design innovativi, capaci di "riflettere il cambiamento dei tempi, rompere i confini esistenti e trascendere i limiti di ciò che fanno gli smartphone".