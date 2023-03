Design ed innovazione si fondono nella nuova Casa Xiaomi: aperta da oggi a Milano

Apre oggi le porte in Piazza Pio XI 5 a Milano la nuova Casa Xiaomi, un concept showroom di circa 230 metri quadri arrivato ormai alla terza edizione e che permette ai visitatori di toccare da vicino tutti i vantaggi della tecnologia Xiaomi Smart Life.

Per questa terza edizione Xiaomi ha collaborato con molti brand italiani, vale a dire Lago, Artemide, I-pot, Superkake Studio, Lanificio Leo, Lenzuolissimi, Luxury Relax e Presso, che hanno contribuito all’allestimento dello showroom.



Al suo interno quest’anno è presente anche uno Xiaomi Store Italia dove sarà possibile ottenere consulenze ed informazioni per tutti i prodotti dell’ecosistema prima dell’acquisto. Proprio lo Store inoltre potrà essere utilizzato come pickup point in cui ritirare i prodotti acquistati, oltre che da punto di raccolta per l’assistenza post vendita.



Nel corso dei prossimi giorni Casa Xiaomi sarà teatro di una serie di appuntamenti dedicati al mondo dell’innovazione, food, musica e design. Sul sito web ufficiale casaxiaomi.com sarà possibile consultare il calendario completo degli eventi e registrare i propri dati per essere invitati a visualizzare lo spazio, che sarà aperto al pubblico dal Mercoledì al Venerdì, dalle 12.00 alle 15.00 e dalle 17.30 alle 20.00 e il Sabato e la Domenica, dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 19.30.



All’interno degli spazi, che abbiamo avuto modo di visitare, abbiamo trovato tantissimi prodotti, ma è stata svelata anche la new entry dell’ecosistema: Xiaomi Buds 3 Star Wars edition Stormtrooper, che offrono una distorsione armonica totale inferiore allo 0,07% e tre modalità ANC, oltre che una qualità sonora da studio e fino a 40dB di cancellazione del rumore. Le cuffie sono già disponibili su Mi ed Amazon, oltre che nei punti vendita a partire da 129,99 Euro: fino all’11 Marzo 2023 incluso però saranno disponibili ad un prezzo speciale di 109,99 Euro.