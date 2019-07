Il design di iPhone 11 si mostra in un video su Youtube

Marques Brownlee, uno degli youtuber legati al mondo tech più famosi della community, ha pubblicato un filmato in cui mostra i modelli di iPhone 11 indirizzati ai produttori di custodie. Si tratta quindi di prototipi della scocca posteriore che, però, ci consentono di ottenere una panoramica più completa delle novità che introdurrà Apple.

I modelli sembrano confermare la disposizione del nuovo modulo fotografico, composto da tre lenti ed il flash, che saranno posizionate in un modulo quadrato e non "a semaforo" come gli attuali iPhone Xs ed Xs Max.

I prototipi mostrano anche l'ingresso Lightning, segno che i precedenti rumor che parlavano di un abbandono della porta proprietaria a favore dell'USB-C non corrispondevano alla realtà e che quanto visto con gli ultimi modelli di iPad Pro almeno al momento resterà confinato alla gamma di tablet.

Brownlee riferisce che il modello più economico, battezzato iPhone 11R, potrebbe includere due fotocamere posteriori. La configurazione dovrebbe essere composta da una lente normale ed un teleobiettivo, che su iPhone 11 ed 11 Max sarà accompagnata da un obiettivo grandangolare.

Almeno per il modello di fascia "bassa", si tratterebbe di un miglioramento importante in quanto l'attuale iPhone Xr ha una sola telecamera.

I modelli sono stati inviati da Sonny Dickson e non sono funzionanti. Come detto poco sopra, si tratta di prototipi studiati per i produttori di custodie.