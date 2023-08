Ecco il design di Pixel 8: apparso in un promo, avrà 'gomma magica' audio

Dopo aver scoperto tutte le specifiche di Google Pixel 8, mancava ormai solo il design, che non ha tardato ad arrivare. In queste ore, infatti, in rete è apparso un promo di BigG, la cui autenticità però non può essere verificata al 100%.

Nel breve video promozionale, che potete osservare in calce, vengono mostrati non solo i dettagli della backcover e del blocco camere, leggermente ridisegnato rispetto all'attuale generazione (ma da cui riprende gran parte delle linee), ma anche una funzione molto interessante che sarà, almeno temporalmente, esclusiva dei nuovi smartphone di Google.

Adesso però possiamo allargarci con qualche speculazione. Sebbene non sia chiaro dalla descrizione, quello che stiamo osservando è con ogni probabilità il modello Google Pixel 8 Pro e questo lo si deduce dalla presenza del modulo Tele al terzo slot del blocco camere, non più isolato ma ora racchiuso in un unico e più abbondante design a pillola. Il Flash LED resta laterale, mentre la combinazione di colore appare molto gradevole, con un azzurro che si riflette non solo sui due blocchi di vetro della cover ma anche sul frame metallico e sul ponte delle fotocamere, un po' come avviene oggi con la versione celeste del "piccolo" 7A (qui la nostra recensione di Pixel 7A).

A impressionare, tuttavia, ci pensa anche il soggetto del video, ovvero la feature che dovrebbe arrivare in esclusiva su questi smartphone per poi, si spera, vederla allargare anche ai suoi predecessori. Stiamo parlando della Gomma Magica Audio, che consente di migliorare le proprie registrazioni eliminando i rumori di fondo in maniera pratica e veloce con l'ausilio dell'IA.