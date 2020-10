Un designer ha guadagnato 100mila Dollari in una settimana vendendo icone per iOS 14

iOS 14, il nuovo sistema operativo per iPhone ed iPad lanciato lo scorso mese da Apple, ha fatto ricco un designer, grazie alle numerose opzioni di personalizzazione introdotte. La storia è rapidamente diventata virale.

Traf, partendo dal tweet che trovate in calce, è riuscito a guadagnare 100mila Dollari in una settimana grazie alle icone che ha disegnato e venduto sull’App Store. In un post pubblicato sul proprio blog ufficiale, il designer ha parlato del processo di progettazione del set di icone, che ha un costo di 28 Dollari, il quale ha richiesto notti e giorni di lavoro incessante che, però, ha dato i frutti sperati.

Il messaggio Twitter in cui metteva in mostra la sua Homescreen ha portato all’acquisto di oltre 3.626 set per iOS 14, per un totale di 101.528 Dollari guadagnati.

Le ragioni di tale successo però vanno oltre l’aspetto estetico: il set include 120 icone personalizzate, che coprono tutte le applicazioni più popolari, da Spotify a Twitter passando per Lightroom, Disney+ e Tumblr. Inoltre, tutte le 120 icone sono disponibili in quattro diverse colorazioni (nero, ardesia, cobalto e bianco) e vengono aggiornate continuamente.

Traf spiega questo successo affermando che ha pubblicato il “set giusto nel momento giusto”, ma a favorire la crescita di download potrebbe averci pensato anche lo youtuber MKBHD, che ne ha parlato in un video.

Ricordiamo che nella nostra sezione guide di iOS 14 abbiamo anche spiegato come cambiare le icone delle app sulla Homescreen su iPad ed iPhone.