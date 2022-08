Destinazione Marte? Il rischio radioattivo è alto... 'ma ci stiamo lavorando'

In un recente studio, pubblicato sulle pagine di Space Physics, un team internazionale di ricercatori ha mostrato un'approfondita ricerca che esamina gli effetti fisiologici ed a lungo termine della radiazione solare sugli astronauti. In particolare su quelli che dovranno intraprendere un futuro viaggio verso Marte.

I ricercatori, provenienti da Emirati Arabi Uniti, Nuova Zelanda, India, Stati Uniti, Italia, Grecia e Germania, hanno concentrato i loro studi per comprendere al meglio i possibili rischi cancerogeni a cui andranno incontro gli astronauti durante le missioni spaziali a lungo termine, così da poter intraprendere un percorso atto a mitigare il rischio di tale esposizione.

Il dott. Dimitra Atri, ricercatore presso la sede della New York University di Abu Dhabi ed autore principale dello studio, ha spiegato: "L'esposizione alle radiazioni ionizzanti è uno dei principali rischi per la salute degli astronauti nelle missioni con equipaggio dirette verso Marte".

"Andare su Marte sarà l'ultima grande avventura dell'umanità nel 21° secolo, sarebbe quindi controproducente se la missione avesse successo ma gli astronauti iniziassero poi a soffrire di gravi problemi di salute o addirittura morissero a causa dell'esposizione alle radiazioni", ha aggiunto.

"Quindi, dobbiamo assolutamente stimare l'esposizione alle radiazioni, così da studiarne l'impatto complessivo sulla salute umana. Questo lavoro ci aiuterà anche a sviluppare strategie di mitigazione per mantenere i nostri astronauti al sicuro", ha affermato il dott. Atri.

Per condurre il loro studio, i ricercatori hanno utilizzato una simulazione al computer nota come "Geant4", con un modello umano virtuale per calcolare in che modo ogni organo del corpo è influenzato dalle dosi di radiazioni dovute all'esposizione a particelle energetiche cariche per periodi prolungati.

Combinando poi questi dati con dozzine di studi medici passati, i ricercatori hanno valutato gli impatti delle radiazioni ionizzanti sui vari sistemi fisiologici: il sistema nervoso, quello immunitario e scheletrico, gli effetti comportamentali, oltre agli impatti sul materiale genetico ed a rischio di cancro.

Il team ha infine considerato una missione con equipaggio su Marte comprendente 600 giorni in fase di viaggio, da e verso il Pianeta Rosso, e 400 giorni trascorsi sulla superficie marziana.

"Si tratta di uno studio davvero completo, che modella l'impatto delle particelle cariche (protoni, particelle alfa, ed altre anche più penetranti) sui tessuti biologici. Siamo stati in grado di calcolare la dose di radiazioni depositata in vari organi del corpo umano. Abbiamo quindi confrontato i nostri calcoli con la letteratura medica, per valutare i rischi per la salute degli astronauti, così da intraprendere varie strategie di mitigazione che ci consentiranno di ridurre questo rischio", ha concluso il dott. Atri.

