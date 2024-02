Fino all'ultimo: il destino eroico del capitano della S.S. Arlington

La vicenda del naufragio della S.S. Arlington e del suo capitano Frederick Burke è un racconto che sfida il tempo. Scoperto recentemente, il relitto porta con sé una storia di coraggio e freddezza come solo i marinai di una volta avevano. Il romantico episodio della scelta estrema di un capitano della nave.

Era il 1° maggio 1940 quando il Lago Superior nel Nord America venne avvolto da una fitta nebbia che di lì a poco sarebbe diventata una tempesta. L'equipaggio della S.S. Arlington percepì il pericolo ma contrariamente al consiglio del primo ufficiale, che suggerì di avvicinarsi alla costa, il capitano Frederick Burke decise di proseguire. Una scelta che avrebbe segnato il destino della nave e del suo comandante.

Lunga circa 75 metri, la nave da carico iniziò ad affondare alle 4:30 del mattino e tutto l'equipaggio si precipitò sulle scialuppe di salvataggio. Tutti tranne uno: il capitano Burke scelse di rimanere a bordo e affondare insieme alla sua amata nave, salutando da lontano i compagni di viaggio. Questa immagine, piuttosto commovente e romantica, suona un po' come un topos marinaresco dei libri di narrativa o dei film, con la differenza che questo è successo veramente.

Nonostante le cose incredibili che si nascondono sotto l'acqua, la S.S. Arlington è stata ritrovata dopo più di 80 anni dalla Great Lakes Shipwreck Historical Society. La scoperta è stata possibile grazie a un ricercatore che ha identificato un'anomalia nel sito tramite l'utilizzo di sonar a scansione laterale.

Ma la domanda sorge spontanea: perché un capitano dovrebbe morire insieme alla sua nave? Le risposte possono essere tante: onore e dovere, solidarietà per l'equipaggio o anche per dimostrare un ultimo atto di comando. Ci ricorda un po' la storia del Titanic, che sta scomparendo negli abissi, non è vero?