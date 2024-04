Il destino di TikTok negli USA è appeso a un filo: il ban è vicinissimo

Mentre TikTok Lite va incontro a un ultimatum dell'UE, l'intero social network di proprietà della cinese ByteDance sembra ormai essere ad un passo dal ban negli Stati Uniti. La Camera dei Rappresentanti ha infatti approvato una legge che potrebbe imporre a ByteDance di vendere TikTok o di vederlo bannato da tutti gli smartphone americani.

Come spiega Engadget, la legge altro non è che una revisione di un'analoga proposta di legge su TikTok approvata dalla Camera dei Rappresentati nel mese di marzo ma bloccata al Senato. Nelle scorse settimane, la legge è dunque tornata alla Camera, che ha apportato le correzioni richieste dai senatori e ri-approvato la misura. Ora, dunque, non resta che aspettare il nuovo voto del Senato di Washington, che deciderà se TikTok verrà messo al bando su tutto il territorio USA.

In realtà, vale la pena sottolineare che il blocco della precedente misura al Senato non era dovuto a delle reali opposizioni al ban di TikTok negli Stati Uniti, ma al fatto che esso fosse legato ad un ingente pacchetto di aiuti per alcuni Paesi esteri che il Senato non ha voluto approvare. Di fatto, la legge si ripresenterà ai senatori in una forma molto simile a quella del mese scorso: ByteDance dovrà decidere se vendere la versione americana di TikTok a una compagnia statunitense o vedere il social bannato negli USA. L'unica differenza è che ora l'azienda avrà un anno (e non sei mesi) per vendere la piattaforma.

In realtà, delle aziende disposte a comprare TikTok USA ci sono: nelle scorse settimane, persino l'ex-CEO di Activision Bobby Kotick aveva affermato di essere interessato all'acquisto. In effetti, ByteDance farebbe bene a sbrigarsi a cercare dei compratori: la nuova versione della legge è infatti passata alla Camera dei Rappresentanti con una maggioranza schiacciante di 360 voti a favore (con soli 58 contrari), perciò la sua approvazione al Senato sembra ormai scontata.

L'accusa principale rivolta a TikTok è quella di essere legato alla Cina e al suo Partito Comunista: i timori americani riguardano soprattutto i dati sensibili degli utenti, che secondo Washington potrebbero essere utilizzati da Pechino per profilare i cittadini americani, compresi giornalisti, attivisti, politici e celebrities. Con una vendita dell'azienda ad una compagnia americana, dunque, il Congresso si aspetta una completa separazione dei server americani di TikTok da quelli destinati al resto del mondo, e in particolare alla Cina.

Su Apple AirTag è uno dei più venduti di oggi.