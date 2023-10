Questo detenuto sta per essere giustiziato con una tecnica mai provata prima

Recentemente in Alabama una controversia sta emergendo riguardo all'uso di una tecnica sperimentale di esecuzione per i detenuti nel braccio della morte. Kenneth Eugene Smith, un detenuto condannato a morte, è diventato il fulcro di questo dibattito.

Le autorità statali desiderano sperimentare su di lui un nuovo metodo di esecuzione che impiega il gas azoto. Tuttavia, Smith non ha alcuna intenzione di diventare un "cavia" per questa tecnica inedita e sta lottando con tutte le sue forze per opporsi. I suoi avvocati hanno presentato un documento chiedendo allo stato di respingere tale richiesta.

La procedura sperimentale prevede la sostituzione dell'ossigeno che il condannato respira con azoto, causando un malfunzionamento delle funzioni corporee fino alla morte. Sebbene legalmente permesso in tre stati, inclusa l'Alabama, questo metodo non è mai stato utilizzato negli Stati Uniti per eseguire una condanna a morte.

Gli avvocati di Smith sottolineano che il loro cliente è già stato sottoposto a un tentativo fallito di esecuzione lo scorso novembre. Pertanto, ritengono che l'Alabama stia cercando di "rimediare" al loro errore precedente. Nonostante le affermazioni che il gas azoto sia indolore, gli avvocati di Smith e altri esperti sostengono che sia tutt'altro che umano.

Infatti, potrebbe risultare in una soffocazione "dall'interno verso l'esterno", un destino che nessuno vorrebbe subire. Ancora oggi - nel 2023 - si parla di pena di morte, mentre più di 230 anni fa il Graducato di Toscana fu il primo stato al mondo ad abolirlo.