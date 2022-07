I detriti della più grande esplosione cometaria della storia saranno presto visibili

Dopo 115 anni di un normale comportamento da cometa, nel 2007 la pietra cosmica 17P/Holmes si è illuminata di un fattore di un milione in meno di due giorni, creando la più grande esplosione mai vista per una cometa che, per un momento, ha coperto perfino il Sole. Il materiale espulso da quell'evento sarà presto visibile di nuovo.

Gli astronomi prevedono sarà visto nuovamente ad agosto e settembre di quest'anno, e di nuovo a febbraio-marzo 2023. "Prevediamo che la scia di polvere evoluta della cometa 17P/Holmes dovrebbe essere visibile con telescopi anche modesti nel 2022", si legge nella rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Per gli addetti ai lavori la cometa è un vero e proprio mistero e, ancora oggi, non si spiega il motivo per cui si verificò quell'evento. La sua dimensione non è colossale come quella della megacometa Bernardinelli-Bernstein ed era grande "soltanto" 3,4 chilometri di diametro; insomma proprio nulla di speciale.

La sua polvere, però, tornerà a farci visita nuovamente, ma purtroppo l'orbita terrestre non dovrebbe incrociarsi con la scia di 17P/Holmes, quindi non si verificherà una spettacolare pioggia di "stelle cadenti" nel cielo. Un evento che sarà studiato, però, da tutti gli addetti ai lavori che ancora oggi cercano delle risposte.