Detriti spaziali di SpaceX ritrovati su una spiaggia in Carolina del Nord

Particolare ritrovamento da parte di alcune persone in Carolina del Nord. Secondo quanto riferito dal Charlotte Observer, alcuni detriti spaziali provenienti dal razzo Falcon 9 di SpaceX sarebbero stati scovati lungo una spiaggia dello stato del sudest degli Stati Uniti.

La compagnia di Elon Musk avrebbe apparentemente confermato il tutto al giornale, mentre in risposta alla richiesta di commento arrivata da parte di altri giornali è arrivato il silenzio più totale.

Il pezzo di metallo sarebbe lungo tra tre e due metri, ed è stato scoperto da una coppia nella popolare località turistica nella Cape Hatteras National Seashore, un'area costiera situata lungo gli Outer Banks. Inizialmente si è pensato si potesse trattare di un detrito trasportato sulla costa dal violento uragano Michael, che ha attraversato gli USA nelle scorsa settimane.

A quanto pare si tratterebbe di una porzione del razzo che sarebbe risultata essere talmente tanto pesante che è stato necessario un mezzo per portarlo via dalla spiaggia, come affermato anche dai funzionari del National Park Services.

E' la seconda volta nell'ultimo anno che i detriti di SpaceX vengono ritrovati sparsi per gli Stati Uniti: lo scorso mese di Ottobre era toccato ad un cono protettivo, mentre lo scorso anno alcuni frammenti sono caduti dal cielo indonesiano.