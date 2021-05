Un detrito spaziale ha perforato il braccio robotico della ISS: ecco le foto

Lo spazio extra atmosferico posto poco sopra le nostre teste è pieno di oggetti e di detriti spaziali che corrono a folle velocità intorno all'orbita terrestre. Di recente, proprio uno di questi frammenti, ha colpito il braccio robotico della ISS, danneggiandolo vistosamente.

La Stazione Spaziale Internazionale orbita intorno al nostro pianeta ad una velocità considerevole: circa 27mila km/h, e ad un’altezza media di 400km. La sua posizione le consente di essere al riparo dalle principali orbite satellitari eppure, qualche volta capita che un detrito – artificiale o naturale – possa scontrarsi con l’avamposto.

È possibile schivarli con manovre preventive (come successo lo scorso settembre 2020) - soprattutto se i detriti in rotta di collisione sono particolarmente grandi - altre volte è impossibile monitorare ogni singolo pezzo che fluttua in orbita e inevitabilmente si scontrano con la ISS.

La maggior parte della struttura è rinforzata per impedire che detriti squarcino i moduli principali, ma nonostante le precauzioni qualche danno si viene sempre a creare. Come possiamo vedere nella foto in calce alla news, ad essere stato colpito è il cosiddetto "Canadarm2", il braccio robotico che aiuta a manovrare carichi e moduli al di fuori della Stazione.

Quando l'impatto è avvenuto è un mistero per la NASA e per la CSA (Agenzia Spaziale Canadese), ma lo strumento è ancora operativo, nonostante l'oggetto abbia perforato la sua copertura termica. Le agenzie ora continueranno ad usare il braccio quando necessario, ma inizierà un lungo e attento periodo di monitoraggio, per scoprire se ci sono implicazioni più gravi su cui bisogna intervenire.

L'evento in questione ci ricorda quanto il problema della spazzatura spaziale in orbita bassa sia sempre più complicato da gestire. È tuttavia una questione nota da tempo, ma che è difficile combattere: ad oggi ci sono circa 23.000 pezzi "pericolosi" che vengono tracciati continuamente per evitare collisioni con satelliti e altri oggetti, ma sono quelli di piccolissime dimensioni (ugualmente rischiosi) che rendono la vita difficile ad ingegneri e ad astronauti.