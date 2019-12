HabEx, una possibile missione della NASA per cercare esopianeti nel prossimo decennio

Si chiama The Habitable Exoplanet Observatory (HabEx) ed è un concetto per una nuova missione che ha lo scopo di cercare pianeti simili alla Terra al di fuori del nostro Sistema Solare. "Il nostro obiettivo è riuscire a trovare un pianeta simile alla Terra, in grado di sostenere la vita", ha affermato Scott Gaudi, uno dei co-autori del progetto.

Secondo Gaudi infatti, professore di astronomia presso la Ohio State University, la missione sarebbe "il prossimo passo logico" nella ricerca di pianeti simili alla nostra Terra. Il progetto è uno dei quattro concetti di missione proposti dalla NASA come "prossimo grande osservatorio", una missione su larga scala che svolgerà un ruolo importante nella scienza spaziale nel prossimo decennio.

HabEx avrebbe uno specchio largo 4 metri, più grande di quello di Hubble di 2.4 metri, e sarebbe utilizzato in combinazione con una sorta di "paralume" (un disco a forma di fiore di 52 metri) per cercare nei cieli la luce di altri pianeti e bloccare quella delle stelle. L'obiettivo del paralume, una volta arrivato nello spazio, è quello di dispiegarsi a quasi 77.000 chilometri dal telescopio.

Compito dell'osservatorio, invece, è quello di cercare segni di pianeti che hanno acqua o anidride carbonica al loro interno. Quest'ultimo è anche dotato di una macchina fotografica molto potente e in grado di fotografare i sistemi planetari vicini. La missione è progettata per raccogliere dati sugli esopianeti (e sul nostro Sistema Solare) per circa un decennio.

Uno degli altri "concorrenti" ha in mente di fare la stessa cosa, ma su scala più ampia e con un prezzo più elevato rispetto ad HabEx che, secondo le stime, costa circa 7 miliardi di dollari in 10 anni. Tuttavia, c'è ancora tempo per decretare il vincitore. Intanto, prossimamente vedrà la luce il James Webb Space Telescope, poi il Wide Field Infrared Survey Telescope (WFIRST), e successivamente uno di questi quattro progetti.

Le scommesse sono aperte.