Questa dettagliatissima foto ci mostra uno strato di arenaria su Marte

Marte è il pianeta più studiato e con più veicoli spaziali (dopo la Terra). Da quasi 14 anni infatti, il Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) della NASA osserva dall'alto l'arido mondo immortalandolo continuamente.

A contribuire di più per la cattura delle istantanee del Pianeta Rosso è stato il Compact Reconnaissance Imaging Spectrometer for Mars (CRISM). Lo scopo principale dello strumento è quello di creare mappe dettagliate sulla mineralogia superficiale di Marte, e può rilevare ferro, ossidi, argille e carbonati. Tutti questi materiali indicano che sul pianeta scorreva dell'acqua in passato.

Solitamente, lo strumento CRISM lavora in coppia con HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment), una delle tre telecamere del Mars Reconnaissance Orbiter e la più potente a disposizione del veicolo orbitante. Si tratta, infatti, del telescopio riflettente più grande mai portato in una missione nello spazio profondo. Lo strumento CRISM può parlarci delle proprietà chimiche delle sue immagini, ma la sua risoluzione è limitata a circa 18 metri/pixel, molto più bassa degli 0.3 metri/pixel di HiRISE.

L'immagine presentata quest'oggi ci mostra una struttura di arenaria situata su Candor Chasma, una delle principali valli che compongono il sistema di Valles Marineris. Le valli raggiungono complessivamente i 4000 chilometri di lunghezza, 700 chilometri di larghezza ed una profondità di 11 chilometri. Si tratta di un complesso di fratture geologiche dieci volte più lungo, sette volte più largo e sette volte più profondo del Grand Canyon.