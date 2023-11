Un devastante fenomeno naturale sta diventando sempre più frequente

Le tempeste di sabbia sono descritte dagli ufficiali delle Nazioni Unite come uno degli spettacoli più intimidatori della natura, ma stanno diventando drammaticamente più comuni in molte regioni del mondo. Sebbene siano stagionali, fino al 25% di esse può ora essere attribuito a fattori guidati dall'uomo, come i cambiamenti climatici.

Questa settimana, la Convenzione delle Nazioni Unite per Combattere la Desertificazione si è riunita in Uzbekistan per discutere i progressi e la strada da seguire. Ibrahim Thiaw, Segretario Esecutivo dell'UNCCD, ha descritto la vista di nuvole scure di sabbia e polvere che inghiottono tutto sul loro cammino e trasformano il giorno in notte come uno degli spettacoli più intimidatori della natura.

Questi eventi, noti con diversi nomi locali come sirocco, haboob, polvere gialla, tempeste bianche o harmattan, sono un pericolo meteorologico comune nelle regioni aride e semi-aride del mondo, più significativamente in Asia settentrionale e centrale, Africa subsahariana, Nord Africa, Medio Oriente, Sud America e Australia. Possono verificarsi anche negli Stati Uniti, più comunemente nel sud-ovest, così come in regioni aride dell'Europa, come la Spagna.

Sollevate da temporali che trasportano grandi quantità di sabbia e polvere dalla terra nell'atmosfera, queste tempeste possono causare enormi problemi per l'ambiente, le infrastrutture e la salute delle persone, a volte risultando fatali. Le statistiche della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) suggeriscono che ci sono state 232 morti a causa di eventi di polvere trasportata dal vento dal 2007 al 2017 negli Stati Uniti.

In alcune parti del mondo, la frequenza delle tempeste di sabbia e polvere è già raddoppiata negli ultimi decenni. Si stima ora che 2 miliardi di tonnellate di sabbia entrino nell'atmosfera ogni anno, pari in peso a 350 Grandi Piramidi di Giza. Per affrontare il problema crescente, l'UNCCD sta cercando di promuovere diverse misure, tra cui il ripristino del territorio, un monitoraggio migliore e una migliore mitigazione degli impatti.