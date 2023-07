Ecco il devastante impatto della bomba atomica di Oppenheimer su 46 stati USA

Secondo un recente studio, ancora in attesa di revisione paritaria, condotto da ricercatori di Princeton, le conseguenze della bomba atomica di Oppenheimer sono state ben più estese di quanto si pensasse. Utilizzando sofisticati software di modellazione e nuovi dati meteorologici, gli studiosi hanno scoperto qualcosa di incredibile.

Le radiazioni nucleari del test della bomba A, conosciuto come "Trinity", si sono diffuse in 46 stati americani, oltre a parti del Canada e del Messico. Oppenheimer e gli scienziati con cui lavorava nel Progetto Manhattan non avevano idea della potenza dell'esplosione di Trinity.

"Erano consapevoli dei pericoli radioattivi, ma pensavano al rischio acuto nelle aree attorno al sito di detonazione immediata", ha affermato Alex Wellerstein, storico nucleare non coinvolto nello studio, al NYT. "Non pensavano realmente agli effetti di dosi basse su grandi popolazioni, che è esattamente il problema delle radiazioni nucleari."

Nel caso di questi test, i downwinders - ovvero coloro che vivono "sottovento" rispetto ai siti nucleari - hanno sofferto per generazioni di gravi problemi di salute, che vanno dalle malattie cardiache alla leucemia, a seguito di Trinity e dei successivi test nucleari del governo che sono durati fino al 1962.

La maggior parte di loro non ha mai ricevuto alcun risarcimento o riconoscimento governativo. "Nonostante il test di Trinity si sia svolto in New Mexico, molti nuovi messicani sono stati esclusi dalla legislazione originale sulle radiazioni nucleari e nessuno è mai stato in grado di spiegare il perché", ha dichiarato il senatore Ben Ray Luján del New Mexico al Times.

Questo studio mostra quanto lontano si sia diffusa la radioattività dal test che ha cambiato il mondo.