Ecco alcuni devastanti effetti dell'inquinamento luminoso sulla tua salute

Mentre stiamo arrivando ad oscurare manualmente il sole per salvarci dai cambiamenti climatici, ti sei mai chiesto come influisca l'inquinamento luminoso sulla nostra salute? Un nuovo studio conferma alcune vecchie ricerche e ci svela delle nuove importanti informazioni troppo spesso sottovalutate.

A quanto pare ben oltre nove milioni di cinesi avrebbero sviluppato il diabete, correlato in particolare con l’eccessiva esposizione alla luce artificiale notturna. Si tratta dei risultati giunti da un nuovo studio composto da un campione di volontari eterogeneo.

Donne e uomini di età media di circa 43 anni e provenienti da 162 diverse aree della Cina, sono state sottoposte alla nuova ricerca dalla quale è emerso che la prevalenza di diabete era maggiore del 28% nei cittadini più esposti alla luce artificiale notturna, detta anche LAN (light at night) rispetto a quelli meno esposti.

Fra l'altro, nelle regioni più illuminate di notte, vi era un caso di diabete in più ogni 42 persone rispetto invece ai centri più bui. Bisogna sottolineare che nel corso degli anni la letteratura scientifica si è occupata degli effetti dannosi della luce artificiale su animali, piante ed esseri umani e la scoperta del nuovo studio, non fa altro che confermare ulteriormente come l'inquinamento luminoso influisca negativamente sul nostro organismo.

Tra le varie cose, la LAN ad esempio agisce sulle piante, allungandone la stagione dei pollini, altera il ritmo circadiano di molti animali e aumenta il rischio di malattie coronariche nei soggetti che lavorano prevalentemente durante le ore notturne.

Nonostante ciò gli autori del nuovo studio sottolineano come l'inquinamento luminoso notturno non abbia riscontrato un forte interesse da parte degli scienziati nel corso degli anni e di come risulti invece necessario condurre nuove ricerche atte a confermare che la correlazione diabete-inquinamento luminoso non sia solo casuale. Se arrivato a questo punto ti stai domandando quanto sia grave l’inquinamento luminoso nella zona in cui abiti, puoi tranquillamente constatarlo tu stesso, in modo da sensibilizzare ulteriormente chi ti sta vicino.