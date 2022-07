Devi partire? Ecco gli aeroporti dove ci sono più ritardi

Il Wall Street Journal ha stilato una classifica dei 100 aeroporti più trafficati, basandosi su informazioni ricavate da FlightAware. Vediamo quali sono gli aeroporti con più voli in ritardo.

Negli ultimi tempi, non facciamo altro che leggere di moltissimi casi di disagi ed imprevisti che si stanno verificando negli aeroporti di tutto il mondo. Si tratta quasi sempre di bagagli smarriti, ma anche di voli cancellati e ritardi, anche se fortunatamente sono più rari.

Il motivo principale di tale disagio sembrerebbe essere la mancanza di personale, in virtù dei tagli effettuati durante l'emergenza pandemica. La società Americana FlightAware che si occupa di analisi dei voli a livello globale è andata per l'appunto a capire e a studiare la diffusione dei ritardi nei principali aeroporti del mondo analizzando anche i luoghi dove sono avvenute le maggiori cancellazioni.

Lo studio si è focalizzato su voli in programma tra il primo di Giugno e il 24 luglio, definendo come "ritardi" i voli giunti a destinazione 15 minuti dopo l'orario previsto. Dai risultati è emerso che gli aeroporti che hanno presentato la più alta percentuale di ritardi nel mondo sono due del Canada ovvero quello di Toronto che ha avuto il 57,1% dei voli in ritardo e quello di Montreal per il 52,6%.

Il primato al maggior numero di cancellazioni effettuate si deve invece all'aeroporto di Shanghai Pudong con oltre 5 mila voli cancellati. E la situazione in Italia? Fra quelli più trafficati al mondo abbiamo Roma Fiumicino nel quale si sono registrati circa un terzo di ritardi e solo 1,2% di cancellazioni e, Milano Malpensa dove i malcontenti sono stati maggiori, con il 35,2% di ritardi di voli e il 3,1% di cancellazioni.

Rimanendo in tema, sapevi che ad Amsterdam mettono dei maiali in aeroporto per allontanare gli uccelli?