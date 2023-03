Devi sapere perché creare 'fattorie di polpi' è qualcosa di profondamente inquietante

Il polpo è un alimento mangiato in moltissimi paesi. Anche in Italia l'ingrediente è amato in moltissime regioni e ogni anno 420.000 tonnellate di questo mollusco sono catturate in tutto il globo. Per questa domanda crescente, una società mira a creare il primo allevamento di polpi al mondo, ma ecco perché è qualcosa di profondamente inquietante.

Nonostante la difficoltà di allevarli in cattività, Nueva Pescanova sembra essere sicura di quello che sta per fare. Oltre i vari benefici divulgati dall'azienda, come la riduzione della pesca a strascico, i ricercatori hanno comunque sollevato una seria questione morale solo per il fatto di confinare queste creature senzienti all'interno dei sistemi alimentari industriali.

Gli scienziati ci tengono a sottolineare che, in quanto creature particolarmente intelligenti e giocose, i polpi non sono adatti a una vita in cattività e alla produzione di massa. Nueva Pescanova ha già sviluppato un metodo per uccidere le creature, a detta loro senza farle soffrire, ovvero mettere i polpi in un impasto di ghiaccio per ridurre la loro temperatura fino al punto di morte.

Nel frattempo, gli scienziati del Dartmouth College negli Stati Uniti sono preoccupati - dopo aver analizzato la tecnica - sui metodi di macellazione proposti. Questo perché i polpi hanno una sofisticata capacità di elaborare informazioni, una capacità rudimentale dell'uso degli strumenti, complessi percorsi visivi e la capacità di provare dolore.

Alcuni risultati della ricerca suggeriscono che i polpi abbiano un'intelligenza equivalente ai gatti. Ciò solleva altre questioni filosofiche ed etiche come lo specismo: il pensiero umano che, in qualche modo, cataloga gli esseri viventi come animali domestici e altri semplicemente come cibo. Il nostro problema nel relazionarci con alcune creature potrebbe benissimo essere la giustificazione etica richiesta per rendere accettabile mangiarli (stesso discorso con maiali e mucche).

Proprio per questo la produzione alimentare è una delle grandi sfide morali che l'umanità deve affrontare nel XXI secolo, afferma infine Lindsay Hamilton, professoressa di studi sull'organizzazione animale dell'Università di York, che ha pubblicato il suo articolo sulla rivista online The Conversation.