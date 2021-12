Quali device utilizzeranno Snapdragon 8 Gen 1? Ecco l'elenco

Snapdragon 8 Gen 1 è stato presentato ufficialmente da Qualcomm solo poche ore fa, ma sono diversi i produttori di smartphone che hanno già confermato il loro supporto al nuovo SoC, dicendo anche che lanceranno i primi device con Snapdragon 8 Gen 1 a dicembre 2021 o all'inizio del 2022.

D'altro canto, Snapdragon 8 Gen 1 contiene numerosi miglioramenti tecnici, come il pieno supporto al 5G, ai sensori per fotocamera migliorati, ai programmi che richiedono l'uso dell'Intelligenza Artificiale, ma anche dei miglioramenti di prestazioni nel gaming e nella gestione del comparto audio. Inoltre, il chipset è basato su un processo produttivo a 4 nm, che garantisce prestazioni del 20% superiori e un risparmio energetico del 30% maggiore rispetto a Snapdragon 888, che utilizza invece lo standard produttivo a 5 nm.

Viste queste caratteristiche, numerosi produttori hanno deciso di supportare immediatamente il nuovo chipset di Qualcomm. Il primo è stato Xiaomi, che ha già annunciato che Xiaomi 12 sarà dotato di chipset Snapdragon 8 Gen 1: l'annuncio è arrivato a pochi minuti dalla presentazione di Snapdragon 8 Gen 1. Secondo Xiaomi, la serie 12 sarà "la prima al mondo a supportare Snapdragon 8 Gen 1": si tratta di una dichiarazione piuttosto azzardata, poiché la presentazione dei device potrebbe essere fissata per il 12 o per il 28 dicembre.

Prima di Xiaomi 12, infatti, potrebbe essere mostrato al pubblico il prossimo flagship di Motorola, Edge X30, che dovrebbe avere, accanto al nuovissimo chipset Qualcomm, un setup triple-camera da 50 MP e uno schermo OLED FullHD+ con refresh rate a 144 Hz. Motorola Edge X30 sarà presentato a breve, probabilmente già il 9 dicembre, e la sua uscita dovrebbe essere fissata all'inizio del 2022.

Anche OPPO ha annunciato un device con Snapdragon 8 Gen 1 poco dopo la conferenza di Qualcomm. L'azienda cinese non ha dato informazioni su quale sarà lo smartphone dotato del nuovo chipset Qualcomm, ma è possibile che si tratti di OPPO Find X4 Pro, la cui presentazione dovrebbe essere fissata all'inizio del 2022, con un lancio entro il primo trimestre dell'anno prossimo.

OnePlus, invece, ha utilizzato il suo blog su Weibo per confermare che i suoi smartphone flagship del 2022 avranno Snapdragon 8 Gen 1 come loro chipset. In altre parole, con questo annuncio, l'azienda ha confermato che la linea OnePlus 10 avrà un device con il nuovo SoC, anche se non è chiaro se si tratterà solo di OnePlus 10 Pro o se Snapdragon 8 Gen 1 sarà esteso anche alla versione standard del device.

Accanto a queste aziende, anche altri produttori hanno confermato degli smartphone dotati di chipset Snapdragon 8 Gen 1: tra di essi vi sono Realme GT 2 Pro, il flagship di Realme per il 2022, alcuni smartphone Vivo non ancora annunciati, come Nex 4, X80 Pro e X80 Pro+, e i prossimi flagship di iQOO, ovvero la serie iQOO 9.

Altri brand, comunque, hanno manifestato interesse per l'SoC: sicuramente Samsung lo integrerà sui suoi prossimi device, secondo alcuni leak già a partire dall'imminente Samsung Galaxy S22, mentre anche Sharp e Sony potrebbero utilizzarlo sui propri smartphone del 2022. Infine, Redmi dovrebbe introdurre Snapdragon 8 Gen 1 sulla sua serie K40, Nubia sulla serie Z40 e ZTE sulla linea di device Axon 40.