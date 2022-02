Quanto devono essere lunghi i video su TikTok? A breve anche 10 minuti

Se siete rimasti a un TikTok focalizzato unicamente su video di pochi secondi, probabilmente dovreste rivedere la vostra valutazione. Infatti, la piattaforma sta espandendo gradualmente la durata massima dei contenuti.

In particolare, stando anche a quanto riportato da TechCrunch e iDownloadBlog, un portavoce di TikTok ha confermato che a breve verrà data agli utenti del popolare social network cinese la possibilità di caricare video anche di 10 minuti. Ricordiamo che in passato la lunghezza massima era di un minuto (e ancor prima di 15 secondi), ma che poi nel 2021 TikTok ha esteso la durata massima a 3 minuti (e ora la sta portando a 10 minuti).

Insomma, si tratta di un cambiamento importante per TikTok. Sono infatti ancora molti coloro che vedono il ben noto social network cinese come adatto a contenuti brevi, ma ora sulla piattaforma potranno arrivare anche video di una lunghezza in grado di competere con YouTube e simili. Chiaramente ci sarà un limite, ovvero 10 minuti, ma capite bene che si è andati ben oltre ai 15 secondi disponibili originariamente.

In ogni caso, l'obiettivo dichiarato di TikTok è quello di offrire ai Content Creator maggiori possibilità creative. Per il resto, il succitato portavoce ha affermato ai microfoni di TechCrunch che il rollout della novità è già iniziato, quindi non dovrebbe mancare molto affinché la funzionalità diventi effettivamente operativa.