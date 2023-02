DHL e Boston Dynamics svelano Stretch: il robot magazziniere che scarica 350 pacchi l'ora!

DHL Supply Chain e Boston Dynamics hanno svelato Stretch, un nuovo robot-magazziniere in uso da un’azienda d’abbigliamento che è stato sviluppato per sopperire alla mancanza di manodopera.

Come si può vedere nei filmati pubblicati da FastCompany, che evidenzia come Stretch sia il primo robot che Boston Dynamics ha sviluppato appositamente per uno scopo specifico, l’utilizzo è legato al carico-scarico dei pacchi, un lavoro che solitamente viene effettuato dai magazzinieri.

Si tratta di un’evoluzione del precedente Handle, il robot a due ruote che è grado di prelevare scatole da un pallet, trasportarle e posizionarle sugli scaffali del magazzino.

A livello di carichi e volumi di lavoro, Stretch può scaricare circa 350 scatole all’ora (con un peso massimo di 22Kg ciascuno), un numero destinato a salire grazie ai miglioramenti che DHL intende apportare in termini di machine learning e computer vision, i quali permetteranno al robot di comprendere e rilevare meglio i pacchi presenti all’interno dei camion o in una determinata superficie.

Nella clip si può vedere Stretch utilizzare la sua ventosa per scaricare le scatole da un container di spedizione e da un nastro trasportatore flessibile. Non appena il robot viene impostato, inizia ad effettuare il suo compito senza alcun intervento da parte del personale: Stretch è in grado di afferrare i pacchi da tutti i diversi angoli dei container senza bisogno di alcuna informazione sul carico o altro.

A livello di autonomia, si parla di una batteria di 8 ore, ma è possibile collegarlo anche ad un alimentatore esterno.