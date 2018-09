DHL Italia conferma: iPhone XS ed iPhone XC disponibili dal 21 Settembre

Continuano ad arrivare informazioni dal fronte iPhone XS ed iPhone XC, i due smartphone che Apple dovrebbe presentare tra due giorni.

Secondo quanto riportato dai nostri colleghi di iPhoneItalia, il corriere a cui si è storicamente affidata Apple nel nostro paese, DHL, avrebbe avvertito i propri dipendenti dell'imminente aumento dei carichi di lavoro per la penultima settimana del mese.

Le motivazioni non sono esplicitamente indicate nella tabella diffusa tramite email ai dipendenti, ma l'oggetto lascia poco spazio all'immaginazione: i nuovi iPhone XS ed iPhone XC dovrebbero arrivare in Italia a partire dal 21 Settembre, data in cui potrebbe cominciare la distribuzione delle unità nei vari Apple Store e rivenditori autorizzati in vista dell'inizio delle vendite. La Mela ha infatti storicamente lanciato gli iPhone di venerdì, ed il 21 ricade proprio di tale giorno, ecco perchè potrebbe non trattarsi di una casualità.

Il messaggio, di cui vi mostriamo lo screenshot in calce, mostra proprio il picco delle consegne tra il 21 e 25 Settembre, salvo poi calare il 26 e 27 del mese.

L'Italia potrebbe quindi figurare tra i primi paesi in cui saranno disponibili i nuovi Melafonini. Il quadro sembra essere quasi completo: l'unica informazione che manca all'appello è il prezzo, che potrebbe spostare in maniera importante gli equilibri del mercato.