Diabete, pressione sanguigna e febbre su Apple Watch, debutto vicino? Non proprio

Sono passati pochi mesi da quando alcuni rumor emersi in rete hanno riferito che Apple Watch 8 misurerà il diabete e dalla newsletter Power On di Mark Gurman non emergono indicazioni incoraggianti per gli utenti Apple. A quanto pare, infatti, è improbabile vedere nuovi sensori per la salute nei prossimi smartwatch della Mela.

Il giornalista infatti riferisce che gli ingegneri Apple sarebbero al lavoro su tre funzionalità per la salute: il monitoraggio della glicemia, la misurazione della pressione ed il rilevamento della temperatura corporea.

Si tratta di tutte feature di cui si è già parlato negli scorsi mesi ed anni ma che, però, secondo Gurman, non sarebbero destinate a debuttare a breve termine su Apple Watch. Nella newsletter infatti l'insider mette in chiaro che non arriveranno presto: "la temperatura corporea era nella tabella di marcia di quest'anno, ma di recente le voci a riguardo sono scemate. Mancano almeno due o tre anni alla pressione sanguigna, mentre non sarei sorpreso se il monitoraggio della glicemia non arrivasse prima della fine della seconda metà del decennio".

Insomma, se stavate aspettando una di queste tre feature per acquistare l'Apple Watch Series 8, rimarrete delusi. Piuttosto, tra le funzionalità attese sul nuovo smartwatch è atteso una nuova funzione per rilevare gli schemi di sonno avanzati a l'apnea notturna.

Alcune indiscrezioni emerse nelle scorse settimane hanno riferito che Apple Watch Series 8 potrebbe dire addio alla digital crown.