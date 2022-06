Diabete di tipo 2: uno studio scopre i nuovi danni portati dalla patologia

Uno studio ha dimostrato che in individui con diabete di tipo 2 si assiste ad un acceleramento di circa il 26% del normale invecchiamento cerebrale rispetto ad individui che non presentano la malattia.

I ricercatori della Stony Brook University di New York hanno utilizzato i dati della UK Biobank di 20.000 persone di età compresa tra 50 e 80 anni sia sane che affette da diabete di tipo 2, per determinare quali cambiamenti cerebrali e cognitivi sono specifici per il diabete, oltre che solo per l'invecchiamento (che stiamo già cercando di fermare). Successivamente hanno confermato questi risultati confrontandoli con una metanalisi di quasi 100 altri studi.

I risultati hanno dimostrato che sia l’invecchiamento cerebrale che il diabete di tipo 2 causano cambiamenti nelle funzioni esecutive quali ad esempio, memoria di lavoro, apprendimento e pensiero flessibile. Tuttavia, i soggetti con diabete hanno rilevato un’ulteriore diminuzione del 13,1% delle funzioni esecutive e la loro velocità di elaborazione cerebrale è diminuita di un ulteriore 6,7% rispetto alle persone della stessa età ma senza diabete.

Il team ha anche confrontato la struttura e l’attività del cervello tra le persone con e senza diabete attraverso le scansioni MRI; queste ultime, hanno evidenziato una diminuzione della materia cerebrale grigia in una regione definita "striato ventrale”, area di primaria importanza per le funzioni esecutive. I dati confermano dunque ulteriormente l'impatto della patologia.

In conclusione, i ricercatori affermano che nel diabete di tipo 2 la normale neurodegenerazione correlata al progredire dell’età è accelerata del 26% e che inoltre, gli effetti negativi riscontrati sulla funzione cerebrale aumentano di pari passo alla gravità del diabete.

A proposito di diabete di tipo 2, anche l’insonnia potrebbe aumentare la sua insorgenza.