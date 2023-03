Diablo IV e The Last Of Us per PC: prestazioni da urlo grazie al DLSS

Mentre la data del Path Tracing su Cyberpunk è stata una delle notizie più attese della GDC 2023, NVIDIA continua a lavorare parallelamente anche sul supporto software alle sue schede video, di ultima generazione e non, per il resto del panorama videoludico.

In particolare, parallelamente alle novità sul kolossal di CD Projekt Red, arriva un nuovo e sostanzioso aggiornamento ai driver Game Ready, che introducono una serie di migliorie al DLSS 2 e al DLSS3 su alcuni dei titoli del momento e in arrivo.

Tanto per cominciare, la Open Beta di Diablo IV ha ricevuto un aggiornamento delle prestazioni ai due scaler del team verde, confermandone quindi l'arrivo al giorno del lancio. È ormai dato per certo, quindi, che i possessori di RTX Serie 40 il 6 giugno potranno giocare al GDR di Blizzard con Frame Generator attivo e funzionante.

Inoltre, proprio la tecnologia di Frame Generation sbarca ufficialmente su Forza Horizon 5, che a questo punto non sappiamo più quanti FPS riuscirà a macinare con le schede video basate su architettura Ada Lovelace: appuntamento al 28 marzo, data in cui potremo finalmente saggiare il supporto al DLSS e a NVIDIA Reflex anche tra gli scenari mozzafiato del festival messicano.

Dulcis in fundo, come non parlare del titolo più atteso del mese: anche The Last Of Us Part I per PC conferma il supporto al DLSS 2, mentre non è chiara la situazione per Frame Generation e il supporto esclusivo alle tecnologie delle RTX Serie 40.

Il driver migliora anche il supporto al di là dell'ombrello di Super Resolution ad alcuni dei titoli più attesi di questo trimestre, ovvero Wo Long: Fallen Dynasty e Resident Evil 4 Remake, che abbiamo provato su PC e Steam Deck proprio in questi giorni.