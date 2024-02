Diagnosi di cancro con un esame delle urine: potrebbe salvare milioni di vite

In una ricerca presentata al 68° incontro annuale della Biophysical Society a Filadelfia, in Pennsylvania, emergono nuovi strumenti per fare diagnosi precoce di cancro alle ovaie. Un test che potrebbe davvero essere rivoluzionario.

Il cancro ovarico può essere un killer silenzioso perché, in molti casi, non produce sintomi. In tutto il mondo, 1 donna su 87 svilupperà il cancro alle ovaie e il tasso è molto più elevato nei paesi sviluppati.

La letteratura ha già dimostrato che il cancro ovarico rilascia migliaia di piccole molecole dette peptidi nelle urine. Nonostante queste molecole siano tecnicamente rilevabili con i metodi esistenti, Joseph Reiner e colleghi della Virginia Commonwealth University, hanno ideato una metodica più economica e rapida.

Il rilevamento dei nanopori è un metodo all'avanguardia che prevede l'uso di piccoli pori per rilevare e analizzare le molecole. Quando una molecola passa attraverso o vicino a un nanoporo, provoca un cambiamento specifico nella corrente ionica che scorre attraverso il poro. Misurando questi cambiamenti, gli scienziati possono identificare la molecola specifica.

In questo specifico tumore, i ricercatori hanno utilizzato nanoparticelle d’oro. Come spiega lo stesso Reiner, i peptidi prodotti dal cancro ovarico si attaccheranno quindi alla particella d'oro creando una vera e propria "firma" in grado di essere prontamente individuata.

Sono stati testati ed individuati ben 13 diversi peptidi particolarmente legati ai biomarcatori nell'urina di pazienti affette da cancro alle ovaie. Dopo aver visto l’organo che combatte il cancro, si tratta dunque di un altro importante traguardo in ambito medico.

Sfortunatamente non è ancora chiaro il tasso di successo di questo test, ciononostante l’obiettivo del team è quello di affiancare questo nuovo strumento diagnostico alle informazioni di cui già disponiamo, come esami del sangue, ecografie e anamnesi familiare, al fine di migliorare il rilevamento del cancro ovarico in stadio iniziale.

Sembra incredibile ma anche le piante possono avere il cancro.