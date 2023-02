Fare diagnosi di Parkinson solo attraverso la voce? Potrebbe aiutare milioni di persone

Dopo aver visto il test per diagnosticare il Parkinson in 3 minuti, ecco un algoritmo capace di riconoscere le alterazioni vocali che si manifestano precocemente nella patologia. Fantascienza o svolta storica nella medicina?

Ben più di dieci milioni di persone in tutto il mondo convivono purtroppo con il Parkinson. Stiamo parlando di una delle più diffuse malattie neurodegenerative, che coinvolge funzioni quali il controllo del movimento e l'equilibrio. Un team di ricercatori dell’Università di tecnologia di Kaunas (KTU) in Lituania, insieme ai colleghi dell’Università di Scienze della Salute, ha cercato di individuare i primi sintomi del morbo di Parkinson utilizzando dati vocali.

Il dott. Maskeliūnas, ricercatore presso il Dipartimento di Ingegneria Multimediale della KTU ha infatti affermato che: "I cambiamenti nel linguaggio spesso si manifestano molto prima dei disturbi della funzione motoria, motivo per cui l’alterazione del discorso potrebbe essere uno dei primi segnali della malattia". In poche parole, in una cabina insonorizzata è stato utilizzato un microfono per registrare un discorso pronunciato da persone con Parkinson e persone non affette.

Mediante poi un algoritmo di intelligenza artificiale è stato elaborato il segnale ottenuto. Si tratta, fra l'altro di un algoritmo che non richiede un hardware particolarmente potente ma che potrebbe addirittura funzionare con una semplice app da scaricare. Gli esperti precisano che tale risultato non ha come obiettivo quello di creare un percorso alternativo agli esami di routine ma, quello di facilitarne una diagnosi precoce utilizzando solo ed esclusivamente un campione vocale.

Senza scomodare il dibattito sull'utilizzo della cannabis nel Parkinson, non ci resta che attendere i prossimi passi atti ad ampliare il numero di pazienti, al fine di raccogliere più dati possibili e capire se l'algoritmo possa funzionare non solo in laboratorio, ma anche all'interno di uno studio medico o direttamente a casa del paziente.