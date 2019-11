Diagnosticato un nuovo caso di peste bubbonica nella Mongolia Interna

Nella Regione Autonoma della Mongolia Interna è stato diagnosticato un nuovo caso di peste bubbonica a pochi giorni di distanza da altri due casi.

A dare la notizia è stata la commissione sanitaria della Regione Autonoma ed il paziente è una persona di cinquantacinque anni che si è infettato con il batterio di peste bubbonica mangiando della carne di coniglio cruda, per l’esattezza il cinque novembre. La diagnosi arriva poco tempo dopo altri due casi accertati di peste e, anche in questo caso, le persone infette provenivano dalla stessa regione dell’uomo portatore della malattia.

Lo scomodo patogeno responsabile del morbo è un batterio che si chiama Yersinia pestis e che solitamente dimora all'interno delle pulci. Queste piccole creature prediligono vivere sul pelo di vari tipi di roditori come ratti, scoiattoli e via dicendo. Questo nuovo caso di peste è l’ultimo di una serie che ha colpito questa porzione di Mongolia. Prima di questo evento, altre due persone si sono rivelate positive alla malattia e portate, anch'esse, in un ospedale specializzato dove sono state messe subito in quarantena e sotto terapia.

Secondo gli esperti non ci sono collegamenti tra quest’ultimo caso ed i due precedenti. Essendo la malattia estremamente infettiva, i soggetti con i quali il paziente è venuto in contatto in vario modo (28 persone in tutto) sono sotto attento controllo medico e, ci dicono gli esperti che li stanno monitorando, al momento non presentano sintomi che possano indurre a sospettare che siano ammalati.

Sfortunatamente, al momento non esiste un vaccino contro la malattia e risulta quindi importante la diagnosi preventiva nonché un altrettanto rapido trattamento con farmaci appropriati per evitare che la malattia risulti mortale. Questa notizia ci fa fare un tuffo nel passato, indubbiamente, ma con l’ausilio di scienza e tecnica dovremmo essere di certo in grado di affrontare questi casi nel miglior modo possibile.