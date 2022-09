Il diamante sulla corona di Elisabetta II ha un passato sanguinario alle spalle

Secondo la credenza indù, il diamante, che ieri abbiamo visto brillare sulla corona della defunta regina Elisabetta II, è una gemma preziosa in cui la divinità Krishna avrebbe infuso una maledizione. Il Koh-i-Noor è un gioiello che ha sulle spalle un’intera storia indiana fatta di intrighi.

Solo verso la metà del 1800, la “Montagna di Luce” finirà sulla corona britannica. Da allora, è nato ogni genere di racconto e mito volto ad alimentare la leggenda del diamante. Secondo gli storici Anita Anand e William Dalrymple molto di quello che sappiamo sul cimelio è falso.

Nel loro nuovo libro, Koh-i-Noor: The History of the World's Most Infamous Diamond, studiano più di quattro secoli di storia indiana per conoscere il vero background di questo minerale. Per capire da dove viene il diamante, dobbiamo immergerci nel XVIII secolo, quando l’India era governata da degli estranei: i Moghul.

L’India era nota come una vera e propria miniera di diamanti, fino al 1725, anno in cui furono scoperti i ricchi giacimenti in Brasile. Le pietre preziose erano individuabili nei depositi alluvionali, questo significa che le sabbie dei fiumi erano praticamente una “gallina dalle uova di diamante”. Non era raro trovare degli aristocratici andare alla ricerca di queste gemme.

"In molte antiche corti indiane, i gioielli piuttosto che i vestiti erano la forma principale di ornamento e un segno visibile della gerarchia di corte, con regole rigide stabilite per identificare quale grado di cortigiano poteva indossare quale gemma in quale cornice", scrivono Dalrymple e Anand nel loro libro. Anche i testi più antichi del mondo sulla gemmologia provengono dall'India e includono sofisticati sistemi di classificazione per diversi tipi di minerali.

A segnare una nuova era di febbre da pietre preziose sarà Zahir-ud-din Babur, il leader turco-mongolo che ha invaso l’India nel 1526, permettendo così alla dinastia islamica Moghul di mantenere il potere per ben 330 anni. Mentre le forze militari espandevano i confini dell’Impero verso l’odierno Pakistan, Bangladesh e l’Afghanistan orientale, i nobili si crogiolavano nella montagna di gemme che avevano ereditato e saccheggiato.

Risalire alla storia specifica del Koh-i-Noor sembra impossibile, ma sappiamo della sua esistenza, o meglio conoscenza, già dal 1628, quando il sovrano Moghul Shah Jahan si fece realizzare un trono tempestato di pietre preziose, ispirato a quello del profeta Salomone. Per creare tale meraviglia ci sono voluti ben sette anni e il suo valore è quattro volte l’intero Taj Mahal. Due gemme del trono si distinguevano dalle altre: il Timur Ruby, molto più apprezzato dai Moghul in quanto colorato, e il celeberrimo Koh-i-Noor, che alloggiava nella testa di un pavone scintillante.

Un secolo dopo la creazione del Trono del Pavone, l’Impero Moghul deve fare i conti con i popoli che vogliono anch’essi appropriarsi delle ricchezze dell’India, in primis il sovrano persiano Nādir Shāh. L’uomo invase Delhi nel 1739, togliendo la vita a decine di migliaia di vittime e ottenendo il tanto ambito tesoro. Le fonti ci raccontano che per trasportare tutto l’oro e le pietre preziose ci sono voluti 700 elefanti, 4.000 cammelli e 12.000 cavalli.

Sarà proprio Nādir a rimuovere Timur Ruby e Koh-i-Noor dal Trono del Pavone, per poi aggiungerli ad una fascia ornamentale da porre sul braccio. Per 70 anni, le pietre resteranno in quel che oggi è l’Afghanistan. Tra le storie sanguinarie che alimentano il mito di questo diamante, riecheggia quella di un re che accecò suo figlio e di un sovrano deposto che si fece incoronare la testa rasata da dell’oro fuso. Con tutti i combattimenti che si sono risolti nell'Asia centrale, in India crebbe un vuoto di potere e così gli inglesi ne approfittarono. Oggi Koh-i-Noor, brilla sulla corona britannica.