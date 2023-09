Questo diamante rosa è il più costoso di sempre e potrebbe rivoluzionare il mercato

In Angola, in una regione chiamata Lunda Norte, è stato scoperto un diamante rosa che ha lasciato tutti senza fiato. Battezzato "Lulo Rose", questo straordinario gioiello della natura di 170 carati sta già facendo parlare di sé come il potenziale diamante più costoso mai venduto all'asta.

Cosa rende questa pietra così speciale? È la sua inusuale colorazione rosa che ha catturato l'immaginazione di tutti?

La risposta potrebbe sorprendervi, ma i diamanti colorati rappresentano solo lo 0,01% di quelli estratti nel mondo, e il rosa è altrettanto raro quanto il blu, il verde, il viola, l'arancione e il rosso (anche se alcuni sono più unici di altri). Per tutti questi vale una semplice regola: la colorazione è il risultato di imperfezioni.

Nel caso dei diamanti rosa, si pensa che la loro colorazione sia dovuta a una distorsione nella struttura a reticolo della gemma, che altera il modo in cui la luce viene riflessa. Questa distorsione naturale è stata creato al "millimetro" per produrre il rosa; un po' di più e il diamante sarebbe stato marrone.

Circa l'80-90% di queste pietre sono state scoperti nella stessa miniera, l'Argyle in Australia Occidentale, ora chiusa, che è stata il sito di una collisione continentale circa 1,8 miliardi di anni fa. Questo massiccio scontro ha fornito la pressione e il calore necessari per creare una gamma di diamanti dai colori più vari, dal rosa al rosso, al marrone, all'arancione e al viola.

Nessuno di questi era grande come il Lulo Rose... e per questo motivo il suo costo sembra essere destinato a rimanere inciso nella storia. Pensate, infatti, che il diamante rosa Pink Star è stato venduto all'asta a Hong Kong per la cifra vertiginosa di 71,2 milioni di dollari nel 2017; prezzo che potrebbe essere perfino il doppio per il protagonista della nostra notizia.