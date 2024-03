Il diamante può essere schiacciato in qualcosa di ancora più duro

Una recente scoperta sta per rivoluzionare il campo dei materiali ultra-resistenti. Gli scienziati hanno identificato una configurazione molecolare del carbonio, nota come fase cubica centrata sugli otto atomi (BC8), che promette di superare il diamante - il materiale stabile più duro sulla Terra - di un notevole 30% in termini di resistenza.

Questa configurazione era già stata osservata nei materiali siliconici e germanici qui sulla Terra, ma la trasposizione delle sue proprietà al carbonio apre scenari precedentemente inimmaginabili. Immaginate un materiale che, mantenendo l'ottimale disposizione tetraedrica del diamante, ne elimina i piani di clivaggio, rendendolo potenzialmente più tenace.

Un team di fisici statunitensi e svedesi ha fatto ricorso a simulazioni di dinamica molecolare quantisticamente accurate, eseguite su uno dei supercomputer più potenti al mondo, per esplorare il comportamento del diamante sotto condizioni di alta pressione e temperatura. Queste condizioni estreme hanno rivelato indizi cruciali sulle condizioni necessarie per trasformare gli atomi di carbonio del diamante in questa insolita struttura.

Nonostante la teoria suggerisca che la fase BC8 del carbonio possa esistere stabilmente in ambienti ad alta pressione come quelli riscontrabili negli interni degli esopianeti, la sfida rimane nel sintetizzarla e stabilizzarla in condizioni terrestri. Gli esperimenti per realizzare questa sintesi, fino ad ora, non hanno incontrato successo, ma la nuova ricerca apre una porta verso potenziali applicazioni che vanno dalla ricerca scientifica all'ingegneria dei materiali.

Grazie alla simulazione sviluppata sul supercomputer Frontier, il team ha potuto osservare l'evoluzione di miliardi di atomi di carbonio in condizioni estreme, scoprendo che la fase BC8 può formarsi solo in una ristretta fascia di alta pressione e temperatura. Questa rivelazione potrebbe essere la chiave per superare le precedenti barriere nella sintesi del carbonio BC8, segnando un passo avanti significativo verso la creazione di un materiale più duro del diamante.

