I diamanti potrebbero essere la chiave di volta per scoprire la materia oscura

La materia oscura è uno dei misteri più grandi che nasconde l'Universo. Questo misterioso elemento infatti, sembra essere il principale responsabile dell'espansione incontrollata del cosmo. Secondo una recente ricerca, i diamanti potrebbero aiutarci a risolvere l'enigma.

L'ipotesi più popolare è che la materia oscura sia formata di particelle subatomiche note come WIMP (Weakly Interacting Massive Particle), delle particelle dotate di massa che interagiscono debolmente con la materia normale (solo attraverso la gravità).

I fisici stanno già cercando soluzioni alternative per spiegare questa misteriosa materia, visto che la teoria delle particelle WIMP non sta più offrendo importanti passi avanti per la risoluzione di questo complicato giallo cosmico.

I ricercatori stanno infatti cercando delle particelle meno massicce, e per questo motivo entrano in gioco i diamanti. Raffreddando la preziosa pietra ad una temperatura vicino allo zero assoluto (la temperatura più bassa che, teoricamente, si può raggiungere nell'Universo di -273,15 °C), sarebbe possibile, grazie a dei sensori, rilevare le onde sonore che potrebbero essere prodotte quando una particella di materia oscura si schianta contro un nucleo atomico o un elettrone nel diamante.

Non è la prima volta che si adopera un metodo simile, precedentemente infatti, gli scienziati utilizzarono materiali come il germanio e il silicio. Tuttavia, i diamanti hanno alcuni vantaggi aggiuntivi: gli atomi più leggeri e la purezza.

Ciò rende più facile misurare le vibrazioni emesse da potenziali particelle di materia oscura, afferma il coautore dello studio Noah Kurinsky, un fisico del Fermilab. "È il cristallo perfetto per eccellenza."