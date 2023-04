Ma dove diamine sarebbe il cavallo in questa illusione ottica!? È impossibile

Questa illusione è impossibile e non è retorica spicciola da mondo digitale. Siamo abbastanza sicuri che risolvere questo enigma visivo sia un’impresa che vi darà parecchi problemi. In siffatta immagine, dove vi è un giovane spensierato immerso nella natura, si nasconde un altro animale: un cavallo!

A primo impatto, sembrava ci fosse un cervo in questo disegno dalla qualità infima (come sempre), prestando attenzione al tronco dove è appoggiato il ragazzo; nondimeno, è il cavallo che si nasconde, in realtà. In tutta onestà, non abbiamo il coraggio di farvi perdere la testa: nel media non vi è davvero un quadrupede, ma facendo attenzione agli elementi che compongono lo scenario, si riesce ad intravedere lo stallone.

Sinceramente, senza visionare la soluzione, non siamo stati in grado di risolvere l’arcano.

È logico concentrarsi sul punto rosso al centro del disegno; tuttavia, non abbiamo notato chissà quale aiuto nell’individuare il cavallo. Fateci sapere nei commenti quale tecnica avete utilizzato oppure quale ramo, braccio o albero ha innescato in voi il processo di individuazione dell’animale nascosto. Per l’occasione, possiamo sicuramente fare a meno di impostare un tempo di risoluzione.

