Diamo il benvenuto al più grande generatore eolico galleggiante del mondo

In questi giorni difficili per l'ambiente, sentire una buona notizia che riguarda l'argomento è raro, ma ne abbiamo finalmente una: la più grande turbina eolica galleggiante del mondo è appena andata online al largo delle coste del Portogallo.

La grande turbina fa parte del progetto WindFloat Atlantic, che sarà composto da tre piattaforme eoliche in grado di fornire energia pulita sufficiente per circa 60.000 case. I parchi eolici galleggianti sono in grado di sfruttare i venti più forti dell'oceano o del mare, ma le sfide logistiche per rendere realtà il tutto sono notevoli.

In particolare, questi generatori di elettricità devono essere in grado di resistere al movimento generato da onde e vento, nonché alla rotazione delle turbine stesse. Per ovviare a questo problema, le turbine sono state ancorate in fondo al mare ad una profondità di circa 100 metri. Ogni struttura galleggiante che andrà a comporre la fattoria ha un'altezza di 30 metri e gestirà una capacità complessiva di 25 megawatt.

"La messa in servizio del progetto WindFloat Atlantic dimostra la maturità e la prontezza commerciale della tecnologia eolica offshore galleggiante", ha dichiarato a ReNews Joao Metelo, amministratore delegato della compagnia dietro il progetto, chiamata Principle Power. "L'ampio dispiegamento di questa tecnologia rivoluzionaria nel mondo rafforzerebbe la sicurezza energetica e aiuterebbe i governi ad affrontare la crisi climatica rapidamente e su vasta scala, creando al contempo posti di lavoro e promuovendo la crescita economica".

La seconda turbina è stata messa in posizione e arriverà online nei prossimi mesi, seguita dalla terza. Per la messa in funzione di questi dispositivi vengono utilizzate imbarcazioni da rimorchio standard, anziché barche appositamente progettate per queste piattaforme, ciò renderà più semplice il lancio della tecnologia in altre parti del mondo.

L'utilizzo di queste energie rinnovabili aiuterà il mondo ad abbandonare l'uso di combustibili fossili. Fatto essenziale per impedire il riscaldamento del pianeta.