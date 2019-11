Diamo uno sguardo al primo concept di iOS 14, tra split screen e look rinnovato - fanmade

iOS 13 è uscito da poco, ma si inizia già a parlare di iOS 14. Infatti, è stato pubblicato online il primo video concept fanmade che immagina quali potrebbero essere le novità della prossima major release del sistema operativo mobile di Apple.

In particolare, come riportato anche da 9to5Mac, i ragazzi del canale YouTube the Hacker 34 hanno realizzato un video particolarmente interessante, in cui si vedono l'introduzione dello split screen e un design rinnovato in diversi aspetti (tra cui l'interfaccia utente per la schermata relativa alle chiamate). Non mancano anche una schermata Home maggiormente personalizzabile, una modalità always-on e molto altro. Il concept attira l'attenzione soprattutto per via della sua qualità, visto che è molto ben fatto.

Nel corso degli anni, gli utenti hanno sempre realizzato contenuti di questo tipo e i video concept sono anche una buona occasione per fornire delle idee ad Apple. Nel caso il concept convinca particolarmente l'utenza, l'azienda di Cupertino potrebbe infatti pensare di ascoltare il feedback del pubblico e inserire veramente alcune funzionalità.

Riusciranno le idee dei ragazzi del canale YouTube the Hacker 34 a convincere in primis l'utenza e in secondo luogo Apple? Staremo a vedere, nel frattempo coloro che non vogliono perdersi le ultime novità possono provare la versione Beta di iOS 13.3, che sembra risolvere i problemi con la gestione della RAM.