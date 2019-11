Diamo uno sguardo al tema scuro e alle nuove emoji di WhatsApp in Beta

Dopo i rumor delle scorse settimane, WhatsApp ha finalmente introdotto nella sua versione Beta sia il tanto atteso tema scuro che oltre 70 nuove emoji. Insomma, ci sono novità particolarmente interessanti per coloro che sono soliti utilizzare la nota applicazione di messaggistica istantanea di proprietà di Facebook.

In particolare, nelle ultime ore tutti i beta tester di WhatsApp hanno ricevuto un aggiornamento che ha impostato automaticamente lo sfondo scuro all'interno delle chat. Non si tratta quindi ancora della funzionalità completa, visto che la maggior parte dell'applicazione è ancora in colorazione bianca, ma è comunque un primo passo verso l'adozione della Dark Mode.

In ogni caso, questa modalità sta funzionando solamente a coloro che dispongono di smartphone con almeno Android 10 o iOS 13. In particolare, sul nostro Pixel 3a ci è bastato attivare il tema scuro dalle impostazioni dello smartphone per consentire a WhatsApp di cambiare in automatico lo sfondo delle chat (potete vedere il risultato nello screenshot presente in calce alla notizia).

L'ultimo update ha anche introdotto 74 emoji. Tra queste, troviamo la faccina che sbadiglia, il cuore bianco, il bradipo, la cipolla e molto altro. Per la lista completa delle emoji aggiunte, vi rimandiamo al sito Web ufficiale.

Al contrario di quanto riportato da alcune testate, al momento sembra che queste novità non siano ancora state introdotte nella versione stabile dell'applicazione di messaggistica istantanea. Siamo infatti riusciti ad accedervi solamente attraverso la Beta di WhatsApp.