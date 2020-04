Diavoli di Sky presentato con una conferenza completamente virtuale

Sky ha sperimentato un nuovo format in questo periodo di situazione di emergenza sanitaria che sta affrontando il nostro paese. Martedì 14 Aprile la pay tv ha presentato alla stampa Diavoli, la nuova serie tv con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey, con una conferenza completamente virtuale.

Nel corso dell'evento Sky ha sfruttato in modo innovativo tutte le risorse e dotazioni tecnologiche a disposizione dell'area tecnica, rispettando le norme di sicurezza per il personale.

Lo studio 6 del Media Hub Milano Santa Giulia ha fatto da teatro e regia di quello che viene definito un vero e proprio live show, che ha visto l'utilizzo di Robicam (una camera in grado di muoversi a 360° nello spazio su dei tiranti motorizzati, che è stata impiegata già durante le partite di calcio ed X Factor) e la realtà aumentata.

In studio è stato presente solo il moderatore, senza alcun altra persona. I giornalisti si sono collegati grazie ad una piattaforma di videoconferenza, a cui si sono uniti anche attori e registi da Los Angeles, Londra e Roma tramite connessioni punto-punto con trasporto audio e video bi direzionale.

A livello tecnico, Sky ha utilizzato due sistemi indipendenti di traduzione simultanea: uno per il pubblico ed un altro per i relatori. Per la fase di pre produzione i tecnici si sono avvalsi della suite di collaborazione di Office 365 (Teams, Planner e Whiteboard). Le parti della produzione come montaggio, grafiche, contributi video e coordinamento sono invece state eseguite da casa.