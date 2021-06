Un dibattito su una galassia senza materia oscura è stato riaperto: ecco perché

I dibattiti sono sempre molto interessanti. Quelli di natura astronomica lo sono ancora di più. Uno di questi è ritornato recentemente a causa di una galassia chiamata DF2. Quest'ultima, quando venne scoperte, aveva una caratteristica molto particolare: la galassia sembrava non avere alcuna materia oscura.

Dalla scoperta, che ha sicuramente movimentato la comunità scientifica, sono stati tanti gli studi che hanno esaminato la struttura cosmica. Sulla base di alcuni documenti, infatti, si è scoperto che la galassia era in realtà più piccola del normale, per questo motivo sembrava essere priva di materia oscura.

Il mistero sembrava relativamente risolto, ma il team di scienziati dello studio originale ha scoperto che, in realtà, la struttura cosmica si trova più lontano del previsto. Secondo quanto riportato nella rivista The Astrophysical Journal Letters, la distanza di DF2 è ora stimata in 72 milioni di anni luce e sembra contenere solamente 1/400esimo della materia oscura che dovrebbe avere.

"Sarebbe bello se ci fosse una spiegazione semplice, come una distanza sbagliata. Penso però che sia più divertente e più interessante se in realtà fosse semplicemente una galassia strana". La nuova distanza è stata calcolata grazie al telescopio spaziale Hubble (che se la sta passando davvero brutta in questo momento) e alle stelle giganti rosse che gli scienziati utilizzano per stimare la distanza degli oggetti astronomici.

La materia oscura - che per adesso rimane una sostanza ipotetica - viene utilizzata per spiegare la peculiare rotazione delle galassie... e diversi astronomi non credono nella sua esistenza. "Nel nostro articolo del 2018, abbiamo suggerito che se hai una galassia senza materia oscura, e altre galassie simili sembrano averla, significa che la materia oscura è reale ed esiste", ha dichiarato l'autore senior dello studio, il professor Pieter van Dokkum, dell'Università di Yale. "Non è un miraggio".