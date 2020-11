A dicembre Giove e Saturno vicinissimi tra loro: l'ultima volta è successo nel Medioevo

Segnatevi questa data sul calendario: la sera del 21 dicembre Giove e Saturno appariranno molto vicini nel cielo notturno, qualcosa che non accadeva dal Medioevo. Gli allineamenti tra questi due pianeti, infatti, sono piuttosto rari e si verificano una volta ogni 20 anni. Tuttavia, questo qui è davvero speciale.

I due pianeti saranno incredibilmente vicini. "Dovresti tornare indietro fino a poco prima dell'alba del 4 marzo 1226, per vedere un allineamento più ravvicinato tra questi oggetti visibili nel cielo notturno", ha dichiarato l'astronomo Patrick Hartigan della Rice University. Dal 16 al 25 dicembre, i due giganti gassosi saranno separati da meno del diametro di una luna piena.

Ciò significa che i due pianeti - e molte delle loro lune più grandi - saranno visibili nello stesso campo visivo durante quel giorno. Le migliori condizioni di visione saranno vicino all'equatore, ma l'evento sarà osservabile ovunque sulla Terra, tempo (incrociando le dita!) permettendo. La coppia celeste apparirà nel cielo occidentale per circa un'ora dopo il tramonto ogni sera.

Per osservare un altro evento simile nel cielo, ma più in alto, si dovrà aspettare fino al 15 marzo 2080. Dopo questa data, il prossimo avvicinamento di questo tipo avverrà nel 2400. Insomma, un'occasione che - praticamente - capita una volta (e mezza) nella vita. Chiunque abbia la possibilità non può farsi sfuggire l'occasione di vedere questo spettacolo celeste in diretta. Coloro che non hanno la strumentazione adatta non preoccupatevi, poiché ci saranno numerosi eventi in streaming per prendere parte all'evento (che vi segnaleremo al più presto).