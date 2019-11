Da Dicembre Netflix non funzionerà più su alcune smart tv Samsung

Netflix ha annunciato che dal prossimo 1 Dicembre la propria applicazione non sarà più compatibile con alcuni modelli di smart tv Samsung. La modifica è dovuta ad alcune limitazioni di natura tecnica, come spiegato direttamente dal produttore.

"Il 1 Dicembre, Netflix non sarà supportato su un numero limitato di dispositivi meno recenti a causa di ragioni di natura tecnica. Abbiamo informato tutti i membri interessati fornendo loro ulteriori informazioni sugli schermi alternativi che supportiamo, in modo che possano continuare a godere di Netflix senza interruzioni" ha affermato un portavoce della compagnia coreana a BGR.

Al momento non sono state diffuse informazioni in merito ai modelli che non rientreranno più nella lista. Samsung ha sottolineato che sarà comunque possibile continuare a guardare Netflix sui TV non più supportati, ma sarà necessario affidarsi ad un set-top box come Apple TV, un dongle come il Chromecast di Google o la Fire TV Stick di Amazon o dispositivi esterni in stile PlayStation 4.

Al momento Samsung non ha rilasciato la lista completa dei televisori interessati da questa notizia, ma è altamente probabile che si tratti di vecchi modelli non più in commercio o utilizzati da un ristretto gruppo di utenti.

Vi terremo aggiornati non appena arriveranno le indicazioni ufficiali a riguardo. Restate su queste pagine.