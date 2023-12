E se vi dicessimo che possiamo controllare un terzo braccio con il respiro?

Una recente ricerca pubblicata sulla prestigiosa rivista Science Robotics da un team di ricercatori del Politecnico Federale svizzero di Losanna, insieme al contributo della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, sembra aver individuato un metodo alternativo per controllare un braccio robotico.

"La motivazione principale di questo studio è la comprensione del sistema nervoso: se si sfida il cervello a fare qualcosa di completamente nuovo, si può imparare a capire se è in grado di farlo", ha affermato Silvestro Micera, coordinatore dello studio. Dopo aver visto la mano robotica che riconosce i tessuti, scopriamo in cosa consiste questo bizzarro esperimento.

In una prima parte, i partecipanti erano dotati di una cintura che misurava il movimento del diaframma, oltre ad un casco utile per la realtà virtuale. In tal modo è stato possibile visualizzare un terzo braccio davanti a sé tra il destro ed il sinistro, che poteva essere controllato direttamente dalla respirazione, dotato di una mano perfettamente simmetrica.

"Abbiamo reso questa mano simmetrica per evitare qualsiasi pregiudizio verso la mano destra o sinistra. Il controllo tramite diaframma del terzo braccio è in realtà molto intuitivo e chi ha partecipato alla sperimentazione ha imparato a controllare l'arto aggiuntivo molto rapidamente", ha affermato Giulia Dominijanni, principale autrice dello studio.

In una seconda fase invece, le persone hanno utilizzato un braccio robotico decisamente particolare: un'asta che poteva essere allungata e accorciata a piacimento in base alla contrazione (o meno) del diaframma stesso.

Probabilmente non sarà la mano robotica con tendini e legamenti, ciononostante si tratta ugualmente di una scoperta in grado di poter aiutare milioni di persone in tutto il mondo. In tal modo infatti, sarà possibile "insegnare" al nostro cervello un metodo alternativo per coordinare ad esempio arti artificiali.

"Abbiamo dimostrato che il cervello umano può adattarsi a coordinare nuovi arti in tandem con quelli biologici. Si tratta di acquisire nuove funzioni motorie e di potenziare quelle già esistenti di una persona, sia essa portatrice di qualche disabilità o no ", conclude Solaiman Shokur, co-autore della ricerca.