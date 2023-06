E se vi dicessimo che i giorni sulla Terra non sono sempre stati di 24 ore?

Per quanto possa apparire assurdo, come ci dimostra un recente studio pubblicato su Nature Geoscience, tra uno e due miliardi di anni fa le giornate sul nostro Pianeta sarebbero durate addirittura 19 ore. Scopriamo cosa si cela dietro questa curiosità.

Come affermano Ross Mitchell, geofisico dell'Accademia cinese delle scienze e Uwe Kirscher direttamente dall'Università di Tubinga in Germania, tutto ciò sarebbe dovuto all’effetto dell'influenza della Luna e del Sole sulla rotazione terrestre. Dopo aver visto cosa accadrebbe se la Terra girasse nella direzione opposta, ecco una curiosità ben più concreta.

Sembrerebbe dunque che un tempo i giorni fossero più brevi di quelli attuali a causa della maggiore vicinanza della Luna che poi, allontanandosi successivamente avrebbe letteralmente rallentato la rotazione terrestre, determinando di conseguenza un allungamento dei giorni stessi.

I ricercatori sono giunti a tali conclusioni attraverso l’utilizzo della ciclostratigrafia, ovvero di quella particolare tecnica d'analisi geologica che studia gli strati di sedimenti per individuare tutte quelle variazioni periodiche che riflettono ovviamente i vari cambiamenti ambientali prodotti da modificazioni dell'orbita e della rotazione terrestri. I risultati sono sorprendenti. Tra uno e due miliardi di anni fa, la durata di un’intera giornata si sarebbe stabilizzata a circa 19 ore, ma non solo.

Si sarebbe venuta a creare una vera e propria situazione di stallo, a causa sia delle forze di marea esercitate dalla Luna da una parte che tendono a rallentare la rotazione, che dalle forze esercitate dal Sole sull'atmosfera, che invece altro non fanno che accelerarla.

Inoltre, come se non bastasse, in tale periodo si osserva anche un rallentamento dell’evoluzione biologica. Emblematico è dunque il fatto che venga denominato "boring billion", letteralmente "il miliardo di anni noioso", a cui probabilmente neanche la civiltà più longeva sulla Terra avrebbe saputo porre rimedio.